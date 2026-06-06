Συρίγος: «Οι γυναικοκτόνοι δεν “φυτρώνουν”, γεννιούνται και μεγαλώνουν με συγκεκριμένο τρόπο»

Μήνυμα στους δημοσιογράφους, με αφορμή τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έστειλε ο Νίκος Συρίγος μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σχολιάζοντας τη συζυγοκτονία, που σόκαρε το πανελλήνιο, ο δημοσιογράφος είπε: «Οι γυναικοκτόνοι δεν “φυτρώνουν”, γεννιούνται και μεγαλώνουν. Και μεγαλώνουν με συγκεκριμένο τρόπο που αποδεικνύεται από τις αντιδράσεις των γονιών τους, όταν κάνουν αυτή την πράξη».

»Δυστυχώς εμείς τους μεγαλώνουμε», επισήμανε.

«Δεν με ενδιαφέρει το να φανώ δυσάρεστος σινάφι μας. Προσέξτε όταν γίνεται κάτι τέτοιο τι λέτε και τι γράφετε κάποιοι, γιατί, δεν ξέρω αν το θέλετε ή όχι, είναι σαν να δίνετε άλλοθι στον δράστη! Προσέξτε! Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», είπε δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζεται πως η 39χρονη γυναίκα δέχτηκε 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της, ενώ οι δύο μικρές τους κόρες κοιμόντουσαν στο δίπλα δωμάτιο.

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