Στη Μύκονο ο Μάικλ Τζόρνταν – Ξετρελάθηκε με τα ελληνικά θαλασσινά

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί των Ανέμων μαζί με τη σύζυγό του, Yvette Prieto, και φιλική παρέα. Κατά την παραμονή του στη Μύκονο, επέλεξε να γευματίσει στο Nammos, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στον κόλπο της Ψαρρούς.

Όσοι βρέθηκαν στον χώρο περιγράφουν έναν ιδιαίτερα χαλαρό και ευδιάθετο Michael Jordan, ο οποίος έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμπειρίας, μακριά από τα φώτα των γηπέδων και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το όνομά του.

Το μενού που επέλεξε είχε έντονο ελληνικό χαρακτήρα, με πρωταγωνιστές τα φρέσκα θαλασσινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Jordan εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα όταν πέρασε μπροστά από το τραπέζι του το καρότσι με τα φρέσκα ψάρια, τις καραβίδες και τους αστακούς. Ο θρύλος των Chicago Bulls δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, παρατηρώντας προσεκτικά τα προϊόντα και βγάζοντας μάλιστα αρκετές φωτογραφίες. Η εικόνα ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών να ανακαλύπτει με παιδικό ενθουσιασμό τις ελληνικές γεύσεις δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Michael Jordan επιλέγει τη Μεσόγειο για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις. Ωστόσο, η φετινή του παρουσία στη Μύκονο έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών.

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