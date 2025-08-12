search
12.08.2025 15:50

Φωτιά στη βόρεια Χίο: Εντολή εκκένωσης 7 περιοχών

12.08.2025 15:50
fotia_pirosvestiki_0506_1460-820_new

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τρίτη στην Χίο.

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση των οικισμών Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Στο νέο μήνυμα που στάλθηκε 20 λεπτά πριν τις 16:00, αναφέρεται πως όσοι βρίσκονται στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Το 112 κάλεσε τους κατοίκους στις περιοχές Σπαρτούντα, Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς άλλες κατευθύνσεις.

Το τελευταίο μήνυμα ειδοποιεί επίσης για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος και Χωρή.

Ως εκ τούτου η προηγούμενη ειδοποίηση που ζητούσε από τους κατοίκους από Πιραμά και Παρπαριά να πάνε στον Βολισσό, δεν ισχύει και αντ’ αυτού πρέπει να πάνε προς την πόλη της Χίου.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Αρωγή παρέχουν και 2 ελικόπτερα.

