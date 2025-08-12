Βόλος: Ξεσηκωμός για την άφιξη του «Crown Iris» – «Μπλόκο σε κάθε σχέση του Ισραήλ με την Ελλάδα»

Διπλό κάλεσμα κινητοποιήσεων στον Βόλο απευθύνουν για αύριο συλλογικότητες, φορείς και σωματεία του Βόλου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προγραμματισμένη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», το οποίο μεταφέρει, μεταξύ άλλων, Ισραηλινούς στρατιώτες του IDF.

Σε κινητοποίηση στις 7.30 το πρωί στον κυκλικό κόμβο των ΚΤΕΛ Βόλου καλεί ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου.

Το απόγευμα στις 5.30, εργατικά σωματεία και φορείς του Βόλου έχουν καλέσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αγαλμα στην παραλία.

Μετά την ανταπόκριση στα πρόσφατα καλέσματα διαμαρτυρίας κατά της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού την Κυριακή σε Μηλίνα, Μηλιές και Χορευτό Πήλιου, όπως και σε περισσότερες από 100 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι κινητοποιήσεις κατά της γενοκτονίας που συντελείται στη Γάζα συνεχίζονται στον Βόλο.

Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου καταγγέλλει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «τη συνεργασία του ελληνικού κράτους με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ», ζητώντας να τεθεί «μπλόκο στις τουριστικές, επιχειρηματικές, οικονομικές, στρατιωτικές σχέσεις του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ με την ελληνική αστική τάξη». Οπως τονίζει, «οι Ισραηλινοί τουρίστες και τα ματωμένα χρήματά τους είναι ανεπιθύμητοι στον τόπο μας».

Από την πλευρά τους, εργατικά σωματεία και φορείς του Βόλου σε ανακοίνωσή τους απαιτούν:

● Καμία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική συνεργασία και στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

● Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

● Να σταματήσει τώρα η απαράδεκτη επιχείρηση που στόχο έχει την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

● Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

● Εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης και τρομοκράτησης σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να πάψουν οι διώξεις των αγωνιστών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας.

Οι δράσεις στον Βόλο εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων διαμαρτυρίας κατά του «Crown Iris» και των ισραηλινών στρατιωτών του IDF που μεταφέρει για αναψυχή στην Ελλάδα. Αντίστοιχες πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Σύρο είχαν αποτρέψει τον ελλιμενισμό του «Crown Iris», ενώ στη Ρόδο η αστυνομία είχε καταστείλει τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ελλιμενισμού του κρουαζιερόπλοιου. Επίσης, στον Αγιο Νικόλαο στην Κρήτη, Ισραηλινός τουρίστας που είχε αποβιβαστεί από το «Crown Iris», είχε κατεβάσει πανό από μαγαζί που έγραφε «Καλωσορίζουμε τους ειρηνικούς Εβραίους – Σιωνιστές δολοφόνοι πηγαίνετε σπίτια σας» και είχε τραμπουκίσει την ιδιοκτήτρια, σπάζοντας και stand με καπέλα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου έχει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξαγγείλει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ συμμετοχή στα σχέδια θα έχει και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Σε κινητοποίηση την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου στις 7 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε12 (στο «Λιοντάρι») καλούν δεκάδες σωματεία λιμενεργατών και άλλων εργαζομένων. Μεταξύ αυτών, η ΟΜΥΛΕ, η ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΕΛΕΠΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, που καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και δηλώνουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα και στο ιστορικό λιμάνι του Πειραιά. «Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!» δηλώνουν τα σωματεία των λιμενεργατών, τα οποία έχουν δώσει επανειλημμένα αγώνες για να μη μετατραπεί το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό αναψυχής των Ισραηλινών στρατιωτών.

Συνεχίζουν τα ελληνικά ταξίδια αναψυχής οι σφαγείς του IDF

Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι συνεχίζει να διαφημίζεται σε ιστοσελίδες στο εξωτερικό το πρόγραμμα «Breathe», το οποίο έχει τη συγχρηματοδότηση του «Συνδέσμου A-Team» και του Τμήματος Αποκατάστασης του υπουργείου Αμυνας του Ισραήλ.

Οπως είχε αποκαλύψει η «Εφ.Συν.» σε ρεπορτάζ του Κώστα Ζαφειρόπουλου («Χαλάρωση στην Ελλάδα για Ισραηλινούς σφαγείς», 4/11/2024), πρόκειται για «ένα τετραήμερο θεραπευτικό retreat στην Ελλάδα, σχεδιασμένο για μαχητές που θέλουν να αποσυνδεθούν, να αφήσουν πίσω τους το άγχος και να αναλογιστούν τις εμπειρίες τους σε ένα γαλήνιο περιβάλλον».

Η περιγραφή είναι χαρακτηριστική: «Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, βρίσκοντας ελευθερία και ανανέωση μέσα στη φύση. Αυτό το ταξίδι είναι μια ευκαιρία να επεξεργαστούν τις σωματικές και συναισθηματικές ουλές της μάχης, προσφέροντας μια στιγμή ειρήνης και μια ευκαιρία να αναπνεύσουν ξανά ελεύθερα. Η καμπάνια “Breathe” είναι η δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους στρατιώτες μας, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να θεραπευτούν και να αναζωογονηθούν», αναφέρει η ανακοίνωση του προγράμματος.

