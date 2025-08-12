search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 13:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 12:44

Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Διακοπή της κυκλοφορίας

12.08.2025 12:44
diodia-elefsina_1208_1920-1080_new

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό ατύχημα στον Λυκαβηττό: Τουρίστας έπεσε στο κενό από τον Άη Γιώργη

Τους 600 τόνους αγγίζει η φετινή παραγωγή σε φιστίκια Αιγίνης – Μετά τον Δεκαπενταύγουστο ξεκινά η συγκομιδή

Σάμος: «Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» – Τα σοκαριστικά μηνύματα του γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

fotia_zakinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα

Widow Clicquot_Photo 1
ADVERTORIAL

Συναρπαστική «Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο» στη Sunday Premiere της Nova!

fwtia_keratea
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

zelensky_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 13:23
konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

fotia_zakinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα

Widow Clicquot_Photo 1
ADVERTORIAL

Συναρπαστική «Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο» στη Sunday Premiere της Nova!

1 / 3