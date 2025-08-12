Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών-Κορίνθου – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός – Διακοπή της κυκλοφορίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.

