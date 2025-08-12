search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 13:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 12:07

Τους 600 τόνους αγγίζει η φετινή παραγωγή σε φιστίκια Αιγίνης – Μετά τον Δεκαπενταύγουστο ξεκινά η συγκομιδή

12.08.2025 12:07
f2d7mamSAGts-fistiki-aiginis

Τους 600 τόνους αναμένεται να αγγίξει φέτος η συγκομιδή φιστικιού στην Αίγινα, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη ζημιά που είχαν υποστεί πέρυσι οι παραγωγοί, όταν είχαν συλλέξει μόλις 100 τόνους.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε στο ΕΡΤΝews ο Νίκος Κουνάδης, προϊστάμενος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιστικοπαραγωγών Αίγινας, ο οποίος αναφέρθηκε στη συγκομιδή που θα ξεκινήσει μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

«Η παραγωγή πάει πάρα πολύ καλά μετά από δύο χρόνια» είπε μιλώντας μέσα ένα κατάφορτο από καρπούς κτήμα.

«Σε μια εβδομάδα με δέκα μέρες θα ξεκινήσουμε» ανέφερε ο κ. Κουνάδης περιμένοντας και αυτός πώς και πώς την στιγμή να δει τα καλάθια να γεμίζουν.

Mιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι φυστικοπαραγωγοί τα προηγούμενα χρόνια επισήμανε ότι το 2024 η παραγωγή κυμάνθηκε μεταξύ 50 και 100 τόνων, ενώ το 2023 ήταν λίγο παραπάνω, σχολιάζοντας ότι «ήταν πάρα πολύ κακές χρονιές για το νησί μας», λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε.

Μιλώντας για τη συλλογή των καρπών που γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με πανιά και ράβδισμα των δέντρων ο κ. Κουνάδης εστίασε και στο ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών:

«Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη συγκέντρωση του φιστικιού στο νησί μας, επειδή τα κτήματα είναι μικρά και δύσβατα» εξήγησε.

«Με τα εργατικά χέρια να λείπουν τόσο από το νησί όσο και από την ελληνική ύπαιθρο γενικότερα, υφίσταται τρομακτικό πρόβλημα και φυσικά αύξηση τιμών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Συνεταιρισμού.

Σχετικά με το αν η μεγαλύτερη φετινή παραγωγή θα μειώσει τις τιμές, ο κ. Κουνάδης διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν αναμένεται καθώς οι καλλιεργητές θα πρέπει να καλύψουν το χαμένο εισόδημα των προηγούμενων ετών.

«Δύο χρόνια έχουν κάνει κάποια έξοδα και δεν έχουν πάρει παραγωγή. Είσαι αναγκασμένος να καλλιεργήσεις και τις χρονιές που δεν υπάρχει παραγωγή και τα έξοδα τρέχουν», σημείωσε καλώντας τον κόσμο να δοκιμάσει τα φημισμένα και εξαιρετικής ποιότητας φιστίκια Αιγίνης.

Διαβάστε επίσης

Νεαρή αρκούδα αναστατώνει χωριά στα ορεινά των Τρικάλων

Βόλος: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος που έπεσε σε πηγάδι

«SOS» εκπέμπει το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού – Εικόνες εγκατάλειψης σε έναν από τους τελευταίους «πνεύμονες» της Αττικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1
ADVERTORIAL

Είναι πολλά τα λεφτά! 25 εκατομμύρια ευρώ κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ απόψε στις 22:00

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

fotia_zakinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα

Widow Clicquot_Photo 1
ADVERTORIAL

Συναρπαστική «Clicquot: Η Γυναίκα πίσω από το Μύθο» στη Sunday Premiere της Nova!

fwtia_keratea
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: 3.100 φωτιές από την 1η Μαΐου, 7 στις 10 οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

turkey fire canakkale
ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη βορειοδυτική Τουρκία - Ο καπνός έφτασε σε Εύβοια και Σποράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 13:25
1
ADVERTORIAL

Είναι πολλά τα λεφτά! 25 εκατομμύρια ευρώ κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ απόψε στις 22:00

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του (Videos/Photos)

fotia_zakinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Στις αυλές σπιτιών οι φλόγες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα

1 / 3