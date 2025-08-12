Για ακόμη μία φορά στη χώρα μας γινόμαστε μάρτυρες της εγκατάλειψης και της αδιαφορίας, ενός από τους τελευταίους πνεύμονες της Αττικής, καθώς τραγική είναι κατάσταση που παρουσιάζει το Περιβαλλοντικό Πάρκο στο Σχιστό, το 2ο μεγαλύτερο πάρκο στην Αττική.

Μετά τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, αλλά και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, θυμίζει σκουπιδότοπο και χωματερή.

Το πάρκο που καταλαμβάνει έκταση 500 στρεμμάτων, εγκαινιάστηκε το 1988 και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης χωματερής στην Ελλάδα, κόστισε για την μετατροπή του περίπου 12 εκ. ευρώ.

Σήμερα, μετά από τρεις δεκαετίες το πάρκο έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο, ενώ τα κτίρια, οι υποδομές και οι παιδικές χαρές που περιείχε καταστράφηκαν εξαιτίας της κρατικής και τοπικής εγκατάλειψης.

Την ιδιοκτησία του διατηρεί η Εκκλησία της Ελλάδας, διοικητικά βρίσκεται στα όρια του Δήμου Περάματος, ενώ πρόσφατα με δικαστική απόφαση έφυγε από τη δικαιοδοσία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Παράλληλα, ο δήμαρχος Περάματος, κ. Γιάννης Λαγουδάκος, απηύθυνε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς για τη διάσωση του Πάρκου. Ο δήμαρχος συνόδευσε την παρέμβασή του με βίντεο και φωτογραφίες, στο οποίο αποτυπώνεται η πλήρης εγκατάλειψη της έκτασης των 500 στρεμμάτων.

Ο κ. Λαγουδάκος έκανε επίσης γνωστό ότι το πάρκο παραμένει αφύλακτο, έρμαιο στις προθέσεις λεηλατητών, πυρομανών και σε κάθε ασυδοσία, ενώ κατήγγειλε ότι «δυσδιάκριτο είναι και το μπαλάκι των ευθυνών για την εγκληματική αδιαφορία και τους κινδύνους καταστροφής του».

Ξεκίνησε η φύλαξη του πάρκου

Μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος και τις συνεχείς εκκλήσεις του δημάρχου Περάματος, έγινε το πρώτο βήμα για να ανοίξει ο δρόμος της αξιοποίησης του εγκαταλειμμένου μέχρι σήμερα «Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού», μιας και ξεκίνησε η φύλαξη του χώρου.

Ο κ. Λαγουδάκος ευχαρίστησε δημόσια την Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία προχώρησε σε σύμβαση για τη φύλαξη του χώρου, τονίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια κινητικότητα εδώ και δεκαετίες.

Βέβαια, το θέμα είναι να μη μείνουν μόνο στη φύλαξη του πάρκου, αλλά να προχωρήσουν και στην ανάπλασή του για να αποκτήσει η ευρύτερη περιοχή ένα περιβαλλοντικό τοπόσημο, που θα λειτουργήσει ως πηγή αναψυχής και ποιότητας ζωής για χιλιάδες κατοίκους της Β’ Πειραιά και όχι μόνο.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά στη Μεγάλη Βόλβη

Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)