ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 16:00
ΕΛΛΑΔΑ

11.08.2025 15:52

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

11.08.2025 15:52
FOTIA_ELIKOPTERO

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Αρχαία Νεμέα.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

