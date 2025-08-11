Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Αρχαία Νεμέα.
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρων, με 8 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
