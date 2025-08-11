Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας.
Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
