11.08.2025 15:21

Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στη λίμνη Βουλκαριά – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Video)

11.08.2025 15:21
fwtia-aitwloakarnania


Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη λίμνη Βουλκαριά Αιτωλοακαρνανίας.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε 10 Περιφέρειες

Θύμα κλοπής ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ

Σύρος: Η στιγμή που φώκια επιτίθεται σε χελώνα Caretta caretta στο λιμάνι

medouses
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διεκόπη η λειτουργία μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν λόγω … μεδουσών

kousoulos
MEDIA

ΑΝΤ1: Ανακοινώσε επισήμως την συνεργασία με τον Πέτρο Κουσουλό

bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ERT-NEWS-Basket
MEDIA

Το ΕΡΤNEWS «πάει» μπάσκετ – Αποκλειστικά τα φιλικά, το τουρνουά Ακρόπολις και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ (video)

thessaloniki-kakopoiisi-anilikis-3
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης τη γυναίκας

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

