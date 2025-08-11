Θύμα κλοπής ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ

Θύμα κλοπής έπεσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες σε παραλία της Χαλκιδικής για να απολαύσει το μπάνιο του.

Άγνωστοι, διέρρηξαν το αυτοκίνητό του, που ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στην παραλία «Μυκονιάτικα», στη Νέα Καλλικράτεια.

Το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο. Κατά την επιστροφή του, διαπίστωσε τη διάρρηξη, όπου οι δράστες του άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα.

Ο επιθετικός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

