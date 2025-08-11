search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 15:10
ΕΛΛΑΔΑ

11.08.2025 12:22

Ζάκυνθος: Αναστάτωση από φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 175 επιβαίνοντες – Όλοι σώοι (videos)

11.08.2025 12:22
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας, με 168 επιβάτες και επταμελές πλήρωμα, στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στη μηχανή του επιβατηγού τουριστικού σκάφους.

Στο σημείο έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία μετέφεραν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η φωτιά κατασβέστηκε με ίδια μέσα από το πλήρωμα του πλοίου, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί.

1 / 3