11.08.2025 12:02

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

11.08.2025 12:02
nestoras_antoniou_new
@onlarissa

Θλίψη για τον θάνατο του 68χρονου οικονομολόγου 68χρονου οικονομολόγου, πρώην διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και συνταξιούχου διοικητικού υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Νέστορα Αντωνίου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες το πρωί μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου, συνδικαλιστή στον χώρο της υγείας και στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο Νέστορας Αντωνίου, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012, ήταν ένας αγωνιστής του ΕΣΥ, ένας προοδευτικός άνθρωπος που σε όλη τη ζωή του πρόταξε το συνολικό καλό και την αλληλεγγύη.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του.

Πολάκης: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

Τον Νέστορα Αντωνίου αποχαιρέτησε και ο Πάυλος Πολάκης με μια συγκινητική ανάρτηση στο facebook.

«Καλο ταξιδι φιλε και συντροφε Νεστορα Αντωνιου.

Μαζι παλεψαμε το 2015-19 να ξαναστησουμε το ΕΣΥ στα ποδια του μετα την καταστροφικη περιοδο της χρεωκοπιας του 2010-14!

Θερμα συλληπητηρια στην οικογενεια σου!» έγραψε ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.

Ποιος ήταν ο Νέστορας Αντωνίου

Ο Νέστορας Αντωνίου είχε διατελέσει διοικητής στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Λαρισαίων με την «Συμπαράταξη»,

Ο ίδιος είχε υπάρξει και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012.

Εργάστηκε ως διοικητικός υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για τρεις περίπου δεκαετίες. Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Οικονομικό Τμήμα της Νομικής), είχε πολύχρονη παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο εκλιπών, έχει αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση, στο χώρο των δημόσιας υγείας, αφού είχε εκλεγεί σε όργανα της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ.

Ανακοινώσεις για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου, εξέδωσαν ο νυν διοικητής της 5 Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Φ. Σερέτης, ο τ. δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης, οι σύλλογοι εργαζομένων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Λάρισας.

