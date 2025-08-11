search
11.08.2025 10:10

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος συνελήφθη για κλοπές και ληστείες

11.08.2025 10:10
peripoliko new

Ένας 17χρονος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς στη δυτική Θεσσαλονίκη, διότι λίγο νωρίτερα με τη χρήση βίας αφαίρεσε, στην περιοχή της Νεάπολης, μία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό 68χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι ο νεαρός Έλληνας διέπραξε οκτώ διαρρήξεις – κλοπές, που τελέστηκαν από αρχές Ιουλίου έως αρχές Αυγούστου 2025 στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Θερμαϊκού.

Συνολικά, ο δράστης φέρεται να έκλεψε πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, 1.960 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

