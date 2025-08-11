Γεωργιάδης για το ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Δε διαπιστώθηκε βλάβη – Αιχμές για την εργαζόμενη και τους συνδικαλιστές

Δε διαπιστώθηκε βλάβη στο ασανσέρ του «Γεννηματά», το οποίο έπεσε στο κενό ενώ ήταν μέσα μία εργαζόμενη, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως υποστηρίζει σε ανάρτησή του, η εταιρεία συντήρησης εξέτασε τον ανελκυστήρα αμέσως μετά το περιστατικό και δε διαπίστωσε καμία βλάβη, ενώ όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας του ήταν έγκυρα και γνήσια.

Κατά τον υπουργό Υγείας, η εργαζόμενη που υπέβαλε την καταγγελία, το έκανε πολλές ώρες μετά το συμβάν, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές.

Υποστήριξε επίσης ότι έχει δοθεί εντολή για επανέλεγχο όλων των ανελκυστήρων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κσθώς και ότι η υπόθεση εξετάζεται από τη διοίκηση και τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό, αναφέροντας ότι πως η ασφάλεια δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές. Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του νοσοκομείου Γεννηματά:

Υπενθυμίζεται ότι η εργαζόμενη που βρισκόταν μέσα στο ασανσέρ έχει προβεί σε μηνύσεις τόσο προς την εταιρεία κατασκευής του ασανσέρ όσο και προς την εταιρείας συντήρησης.

