Μπορεί η χώρα μας να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ευρώπη, να έχει πλούσιο φυσικό υδάτινο περιβάλλον, η τουριστική σεζόν να βρίσκεται στο απόγειό της, αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει κι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, αυτό με τους πνιγμούς. Κάθε χρόνο, δεκάδες συνάνθρωποί μας, χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην παραλία.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώθηκε μείωση στους πνιγμούς στην Ελλάδα κατά 23% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Επιπλέον, η ναυαγοσωστική κάλυψη έχει βελτιωθεί, με το 93% των παραλιών να καλύπτονται το 2024, και περαιτέρω βελτίωση να καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ωστόσο, το 83% των πνιγμών αφορά άτομα άνω των 60 ετών, και το 68% των θυμάτων είναι άνδρες, τονίζοντας την ανάγκη για ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες.

Επιπλέον, το 2024 και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του οργανισμού Safe Water Sports, που συγκέντρωσε σε συνεργασία με το Υπ. Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία, 395 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας.

388 πνιγμοί στη θάλασσα το 2024

Από αυτούς, οι 388 πνιγμοί σημειώθηκαν στη θάλασσα, αριθμός μεν μειωμένος κατά 10 σε σχέση με το 2023, ωστόσο ιδιαίτερα ανησυχητικός και οι υπόλοιποι επτά θάνατοι, καταγράφηκαν σε λίμνες, ποτάμια και κολυμβητικές δεξαμενές.

Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, κ. Μυρονάκης Μάριος, φέτος εκεί που έχει ναυαγοσώστες, εκεί που υπάρχει επίβλεψη δηλαδή, έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα 7-8 θανάτους. Γενικά έχουν καταγραφεί 200 θάνατοι που όμως δεν οφείλονται σε πνιγμό, αλλά σε θανάτους ηλικιωμένων μέσα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια ή σε ατομικά λάθη όπως η κατανάλωση φαγητού λίγο πριν κολυμπήσουμε.

Το 70% των περιστατικών αφορά Έλληνες

Το 70% των περιστατικών αφορά Έλληνες και τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται από τη Χαλκιδική έως την Κατερίνη και μετά στην Αττική. Στο ερώτημα γιατί αυτές οι περιοχές καταγράφουν τα υψηλότερα περιστατικά πνιγμών, σημείωσε πως «πρόκειται για σχετικά ήρεμα νερά, όπου δεν διατρέχεις μεγάλο κίνδυνο, δεν υπάρχουν για παράδειγμα υπόγεια ρεύματα και ο κόσμος τα υποτιμάει. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ελάχιστοι οι πνιγμοί στη χώρα μας».

Παράλληλα, μιλώντας στο topontiki.gr για την κατάσταση στα νησιά όπου σε πολλά από αυτά συναντάμε τα λεγόμενα «μελτέμια», τόνισε ότι «σχεδόν έχουμε εκμηδενίσει τους πνιγμούς».

Όσον αφορά την πληρότητα στους ναυαγοσώστες, ο κ. Μυρονάκης, σημείωσε πως λόγω του Αυγούστου βρισκόμαστε στο 90% και η κατάσταση θα είναι έτσι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το πρόβλημα όμως είναι το πριν και το μετά. «Δηλαδή τον Ιούνιο δεν γίνεται να βρισκόμαστε στο 25% ή τον Οκτώβριο να μην υπάρχουν ναυαγοσώστες, την ίδια στιγμή που η τουριστική σεζόν έχει επιμηκυνθεί. Στην Κω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάλυψη, ή ακόμη και στις Κυκλάδες υπάρχουν ελλείψεις», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα έτσι ώστε η ναυαγοσωστική κάλυψη να επιμηκύνεται, αλλά οι αρμόδιοι φορείς όπως οι Δήμοι, προτάσσουν πρώτα και κύρια το κόστος. Μόνο 2-3 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα επιμήκυναν τη σεζόν μας μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όπως μας περιέγραψε, οι ναυαγοσώστες πληρώνονται από τους Δήμους κατά βάση. Η νομοθεσία τους δίνει 2 δυνατότητες. Είτε να μας προσλάβουν απευθείας οι ίδιοι, είτε να προχωρήσουν σε ανάθεση. «Δυστυχώς όμως όπως και στα Τέμπη, μπαίνει μπροστά το κόστος», σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση των ναυαγοσωστών κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ στάθηκε και στην παιδεία που πρέπει να αποκτήσουμε ως κοινωνία. Όπως είπε χαρακτηριστικά «στις μεγάλες ηλικίες και στα μικρά παιδιά πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση. Παίζει ρόλο και η ατομική ευθύνη του καθενός».

