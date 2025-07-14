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ΥΓΕΙΑ

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14.07.2025 11:39

ΕΕΣ: Προγράμματα εκπαίδευσης για ναυαγοσώστες με πιστοποίηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής

14.07.2025 11:39
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Την επίσημη έγκριση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (International Life Saving Federation – ILSF) ανακοινώνει η Σχολή Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η αναγνώριση αυτή εξασφαλίζει τη διεθνή εγκυρότητα των πιστοποιήσεων που παρέχει η σχολή, εναρμονισμένη πλήρως με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και διάσωσης και έρχεται να προσθέσει μια σειρά νέων προγραμμάτων, στα ήδη υπάρχοντα εγκεκριμένα από την ILSF.

Τα νέα εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων ναυαγοσωστικής και διάσωσης, τόσο για νέους ναυαγοσώστες όσο και για επαγγελματίες εκπαιδευτές και εξειδικευμένα πληρώματα.

Η διεθνής αναγνώριση από την ILSF επιβεβαιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της στην προαγωγή της ασφάλειας στο νερό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στην Σχολή Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ. στο 210 5248132 (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00 -15:00).

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