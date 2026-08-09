Άρτα: Ενώπιον του ανακριτή ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στο ΚΥΤ Αράχθου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελική έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιάς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου στη Γραμμενίτσα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Κυριακή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στις 24 Ιουλίου είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια των εκρήξεων

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στις εκρήξεις και στη φωτιά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

Το περιστατικό στο ΚΥΤ Αράχθου είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν παράλληλα σε γειτονική έκταση, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

