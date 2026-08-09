search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 03:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 11:55

Άρτα: Ενώπιον του ανακριτή ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στο ΚΥΤ Αράχθου

09.08.2026 11:55
DEDDIE_FOTIA

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελική έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιάς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου στη Γραμμενίτσα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα Κυριακή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στις 24 Ιουλίου είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια των εκρήξεων

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στις εκρήξεις και στη φωτιά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

Το περιστατικό στο ΚΥΤ Αράχθου είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν παράλληλα σε γειτονική έκταση, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έξι νεκροί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική – Πώς να προστατευόμαστε (Video)

Ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη: Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα σήμερα 9/8

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kalogeropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

andreas g papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

1 / 3