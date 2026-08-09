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09.08.2026 11:54

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό του, Λάμπρο – «Να σε χαιρόμαστε όλοι και όλες» (Photo)

09.08.2026 11:54
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Στη Ρόδο βρίσκεται η μόνιμη βάση όπου ζει και εργάζεται ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει από τον αδελφό του, Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι δυο τους διατηρούν μια στενή σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη.

Με αφορμή τα γενέθλια του Λάμπρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του δύο εικόνες από το προσωπικό του αρχείο. Στη μία απεικονίζονται σε παιδική ηλικία, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τη σημερινή τους εικόνα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά να τον χαίρονται όλοι και όλες.

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