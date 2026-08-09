Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό του, Λάμπρο – «Να σε χαιρόμαστε όλοι και όλες» (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη Ρόδο βρίσκεται η μόνιμη βάση όπου ζει και εργάζεται ο Λάμπρος Τσιμιτσέλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τον χωρίζει από τον αδελφό του, Γιάννη Τσιμιτσέλη, οι δυο τους διατηρούν μια στενή σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη.

Με αφορμή τα γενέθλια του Λάμπρου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προχώρησε σε μια δημόσια ανάρτηση, μοιραζόμενος με τους ακολούθους του δύο εικόνες από το προσωπικό του αρχείο. Στη μία απεικονίζονται σε παιδική ηλικία, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τη σημερινή τους εικόνα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα σύντομο μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά να τον χαίρονται όλοι και όλες.

Διαβάστε επίσης:

Μαδέιρα: Χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι – Η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ (Photos/Video)

Ατζαράκης: «Έχω μία περίεργη, μαζοχιστική σχέση με τη δουλειά»

Παπαληγούρα: «Δεν με είχα φανταστεί με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια – Ο γάμος είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι περίμενα»