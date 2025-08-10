Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου από το τροχαίο σε τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 15:00 μέσα στο δεύτερο τούνελ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω στον τοίχο του τούνελ, με τον οδηγό να χάνει τη ζωή του.

