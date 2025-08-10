search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
10.08.2025 18:17

Πρέβεζα: Συναγερμός για φωτιά στην Καστροσυκιά και αναζωπύρωση στη Βρυσούλα – 112 για εκκένωση προς Ρευματιά

10.08.2025 18:17
FOTIA_PIROSVESTIKI_0108

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 της Κυριακής στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα. Οι καπνοί είναι ορατοί από τις παραλίες ενώ στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση στην φωτιά της Βρυσούλας, στα χαμηλά σημεία του οικισμού. Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης στη Βρυσούλα έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου για να περιοριστεί το μέτωπο.

Το 112 έστειλε, στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, μήνυμα για να απομακρυνθούν προς τη Ρευματιά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Εν συνεχεία με δεύτερο μήνυμά του, κάλεσε όσους πολίτες βρίσκονται στην Παραλία Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν μέσω Εθνικής Οδού προς την Ηγουμενίτσα.

1 / 3