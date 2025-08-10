Πρέβεζα: Συναγερμός για φωτιά στην Καστροσυκιά και αναζωπύρωση στη Βρυσούλα – 112 για εκκένωση προς Ρευματιά

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00 της Κυριακής στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα. Οι καπνοί είναι ορατοί από τις παραλίες ενώ στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση στην φωτιά της Βρυσούλας, στα χαμηλά σημεία του οικισμού. Για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης στη Βρυσούλα έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου για να περιοριστεί το μέτωπο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Το 112 έστειλε, στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, μήνυμα για να απομακρυνθούν προς τη Ρευματιά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Εν συνεχεία με δεύτερο μήνυμά του, κάλεσε όσους πολίτες βρίσκονται στην Παραλία Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν μέσω Εθνικής Οδού προς την Ηγουμενίτσα.

