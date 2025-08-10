search
10.08.2025
10.08.2025

Έπιασε φωτιά σε όχημα στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας – Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Κόρινθο

Διακόπηκε η κυκλοφορία το μεσημέρι της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε όχημα στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας.

Η διακοπή προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διερχόμενο όχημα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση.

Κοινή δήλωση Ελλάδας και ακόμη 4 χωρών: Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα – «Δεν έχουμε άλλη επιλογή», επιμένει ο Νετανιάχου

Κωπηλασία: Θρίαμβος με 4 μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο της Λιθουανίας

Όλη η Ελλάδα μια κραυγή για την Παλαιστίνη: Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις σε 110 τουριστικούς προορισμούς (Photos)

Μητσοτάκης για παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας: «Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε»

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε, τον Ιούλιο, στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

