ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 17:54
10.08.2025 16:35

Κόρινθος: Ανασύρθηκε νεκρός 60χρονος που είχε πέσει το όχημά του στη θάλασσα

10.08.2025 16:35
Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη ένας 60χρονος ημεδαπός, μετά την πτώση του οχήματός του στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Κορίνθου.

Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

