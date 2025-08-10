Κόρινθος: Ανασύρθηκε νεκρός 60χρονος που είχε πέσει το όχημά του στη θάλασσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη ένας 60χρονος ημεδαπός, μετά την πτώση του οχήματός του στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Κορίνθου.
Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
