Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής 25 δισ. δολάρια

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρις στιγμής, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 29/4, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, που έδωσε μια πρώτη επίσημη εκτίμηση του πολεμικού κόστους.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει δοθεί για πυρομαχικά.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ μιλά για αποκλεισμό «πολλών μηνών» με το Ιράν να προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση»

Λίβανος: Αντιμέτωποι με οξεία πείνα πάνω από 1,2 εκατ. άνθρωποι λόγω του πολέμου

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός»: Οργή για τα νέα διαβατήρια με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ











