ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 19:35
29.04.2026 18:29

Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής 25 δισ. δολάρια

tehran_new

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρις στιγμής, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 29/4, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, που έδωσε μια πρώτη επίσημη εκτίμηση του πολεμικού κόστους.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει δοθεί για πυρομαχικά.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία.

google_news_icon

chatgpt_1302_1460-820_new
famellos 654- new
tileorasi
papargiropoulos 77- new
kykloma-tirana-eksot
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
kalxas-124218
kopsimo-louloudiou
chatgpt_1302_1460-820_new
famellos 654- new
tileorasi
