29.04.2026 18:20

Λίβανος: Αντιμέτωποι με οξεία πείνα πάνω από 1,2 εκατ. άνθρωποι λόγω του πολέμου

livanos-eripeia-gynaika

Αντιμέτωποι με οξεία πείνα αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 1,2 εκατ. άνθρωποι στον Λίβανο εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του λιβανικού υπουργείου Γεωργίας, περίπου «1,24 εκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ένας στους τέσσερις από τον πληθυσμό που αναλύθηκε- αναμένεται να αντιμετωπίσουν επισιτιστική ανασφάλεια» σε επίπεδα κρίσης ή και χειρότερα στο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2026.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μια «σημαντική επιδείνωση» σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Μάρτιο, «όταν περίπου 874.000 άνθρωποι, περίπου το 17% του πληθυσμού, αντιμετώπιζαν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Η επιδείνωση οφείλεται στη σύγκρουση, στον εκτοπισμό και στις οικονομικές πιέσεις», προστίθεται.

«Αυτό δεν είναι πατριωτισμός»: Οργή για τα νέα διαβατήρια με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ

O μυστηριώδης «El Money» πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία του Κιρ Στάρμερ – Πώς στρατολόγησε Ουκρανούς για τις επιχειρήσεις

«Η συνεχιζόμενη θαλάσσια πειρατεία των ΗΠΑ θα πάρει πρωτοφανή απάντηση» προειδοποιεί η Τεχεράνη – «Η υπομονή έχει όρια»





google_news_icon

chatgpt_1302_1460-820_new
Καναδάς: Συγγενείς θυμάτων πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της OpenAI – Τι υποστηρίζουν

famellos 654- new
Φάμελλος: Η διάταξη Τζαβέλλα κουκουλώνει το σκάνδαλο των υποκλοπών – Να απεξαρτηθεί η ηγεσία της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση

tileorasi
Μασίφ το prime time του Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (28/4)

papargiropoulos 77- new
Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την περιουσία του: Έχασα και τα μαγαζιά και το σπίτι, άλλα όχι την αξιοπρέπειά μου

kykloma-tirana-eksot
Έταζαν κέρδη και άρπαζαν εκατομμύρια: Το κύκλωμα με βάση τα Τίρανα και τζίρο άνω των €50 εκατ. που «χτύπησε» και στην Ελλάδα

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

kalxas-124218
Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

kopsimo-louloudiou
Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

chatgpt_1302_1460-820_new
famellos 654- new
tileorasi
