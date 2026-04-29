Λίβανος: Αντιμέτωποι με οξεία πείνα πάνω από 1,2 εκατ. άνθρωποι λόγω του πολέμου

Αντιμέτωποι με οξεία πείνα αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 1,2 εκατ. άνθρωποι στον Λίβανο εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του λιβανικού υπουργείου Γεωργίας, περίπου «1,24 εκατομμύρια άνθρωποι -σχεδόν ένας στους τέσσερις από τον πληθυσμό που αναλύθηκε- αναμένεται να αντιμετωπίσουν επισιτιστική ανασφάλεια» σε επίπεδα κρίσης ή και χειρότερα στο διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2026.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μια «σημαντική επιδείνωση» σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Μάρτιο, «όταν περίπου 874.000 άνθρωποι, περίπου το 17% του πληθυσμού, αντιμετώπιζαν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Η επιδείνωση οφείλεται στη σύγκρουση, στον εκτοπισμό και στις οικονομικές πιέσεις», προστίθεται.

