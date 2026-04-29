ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:45
O μυστηριώδης «El Money» πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε περιουσιακά στοιχεία του Κιρ Στάρμερ – Πώς στρατολόγησε Ουκρανούς για τις επιχειρήσεις

Τρεις άνδρες με διασυνδέσεις με την Ουκρανία πραγματοποίησαν μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για λογαριασμό μιας μυστηριώδους προσωπικότητας γνωστής ως «El Money», δήλωσαν εισαγγελείς σε δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη.

Σε διάστημα πέντε ημερών τον Μάιο του περασμένου έτους, η αστυνομία κλήθηκε για φωτιά σε ένα σπίτι στο βόρειο Λονδίνο που συνδέεται με τον Στάρμερ, σε μια άλλη σε ένα κοντινό ακίνητο όπου διέμενε, και σε μια πυρκαγιά που αφορούσε ένα αυτοκίνητο Toyota που ανήκε επίσης στον Βρετανό ηγέτη.

Ο εισαγγελέας Ντάνκαν Άτκινσον δήλωσε ότι η αστυνομία είχε αναγνωρίσει τον 22χρονο Ρόμαν Λαβρινόβιτς ως τον άνθρωπο πίσω από όλες τις πυρκαγιές και ότι του είχαν προσφερθεί χρήματα από κάποιον που χρησιμοποιούσε το όνομα “El Money”.

Ο Ουκρανός Λαβρινόβιτς κατηγορείται για εμπρησμό με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και για απερίσκεπτη συμπεριφορά.

Αυτός και οι άλλοι δύο άνδρες, ο Ουκρανός Πέτρο Ποτσινόκ, 35 ετών, και ο Ρουμάνος υπήκοος Στάνισλαβ Κάρπιουκ, 27 ετών, ο οποίος γεννήθηκε στην Ουκρανία, κατηγορούνται επίσης για συνωμοσία με σκοπό την εμπρησμό. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Πέρα από σύμπτωση

Ο Άτκινσον είπε ότι ο Ποτσινόκ είχε στρατολογηθεί από τον Κάρπιουκ για να βοηθήσει τον Λαβρινόβιτς στην πρώτη πυρκαγιά, ενώ ο ρόλος του Κάρπιουκ περιελάμβανε τον σχεδιασμό και την είσπραξη πληρωμής.

«Η αστυνομία ανέκτησε την επαφή στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram μεταξύ του Λαβρινόβιτς και του «El Money», η οποία έδειξε ότι ο Λαβρινόβιτς είχε στρατολογηθεί, είχε λάβει οδηγίες και είχε υποσχεθεί πληρωμή για τις πυρκαγιές που του είχαν πει να ξεκινήσει», είπε ο Άτκινσον.

«Η αστυνομία ανέκτησε επίσης την επαφή στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram μεταξύ του Κάρπιουκ και του «El Money». Ο «El Money» επικοινωνούσε στα ρωσικά, σε αντίθεση με τα ουκρανικά που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι κατηγορούμενοι».

Είπε ότι τρεις πυρκαγιές στην ίδια περιοχή σε πέντε ημέρες ήταν ασυνήθιστες, αλλά το γεγονός ότι όλες που αφορούσαν περιουσία που συνδέεται με ένα άτομο ήταν πέρα ​​από κάθε σύμπτωση.

Ο Άτκινσον είπε ότι το αυτοκίνητο κάποτε ανήκε στον Στάρμερ, το ένα σπίτι διαχειριζόταν μια εταιρεία της οποίας ο πρωθυπουργός ήταν κάποτε διευθυντής και μέτοχος, και το άλλο σπίτι εξακολουθούσε να ανήκει σε αυτόν και η κουνιάδα του ζούσε εκεί.

«Δεν έχει σημασία αν γνώριζαν ότι η περιουσία που στόχευαν συνδεόταν με τον πρωθυπουργό ή αν αυτό αποτελούσε μέρος του κινήτρου τους», είπε ο Άτκινσον.

Η δίκη συνεχίζεται.

«Η συνεχιζόμενη θαλάσσια πειρατεία των ΗΠΑ θα πάρει πρωτοφανή απάντηση» προειδοποιεί η Τεχεράνη – «Η υπομονή έχει όρια»

Λονδίνο: H στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στο Golders Green – Βίντεο ντοκουμέντο

Ημέρα της Νίκης: Μικρότερη και χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραυλικά συστήματα η παρέλαση στη Μόσχα εν μέσω φόβων για επίθεση από την Ουκρανία

Επιμένει ο Μπαραλιάκος να «καρφώνει» Σκέρτσο: «Το επιτελικό κράτος έχει ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Γιατρός εφημέρευσε για πέντε ημέρες: «Κλείστε το, αν δεν μπορείτε, δεν βγαίνει» – Η απάντηση Γεωργιάδη (Video)

Επίθεση 89χρονου: Προμελέτη δείχνουν τα στοιχεία – Αγόρασε όπλα πριν από 5 χρόνια, είχε μετρητά και εισιτήριο για τη διαφυγή του

Πρωτομαγιά 2026: Χωρίς μετρό και τραμ στην Αθήνα – 24ωρη απεργία των εργαζομένων

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

