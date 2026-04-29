Η συνεχιζόμενη αμερικανική ναυτική πειρατεία και ληστεία με τη μορφή του λεγόμενου «ναυτικού αποκλεισμού» θα αντιμετωπιστεί σύντομα με «πρακτικές και άνευ προηγουμένου στρατιωτικές ενέργειες», δήλωσε την Τετάρτη στο Press TV μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας της Τεχεράνης.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν – που λειτουργούν υπό το Αρχηγείο Khatam al-Anbiya ως πολεμική διοίκηση – πιστεύουν ότι η υπομονή έχει όρια και ότι μια τιμωρητική απάντηση είναι απαραίτητη εάν η Ουάσιγκτον διατηρήσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό της γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε η πηγή.

Τόνισε περαιτέρω ότι το Ιράν έχει αποδείξει σε πρόσφατα επιβληθέντες πολέμους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν πλέον έναν παθητικό ή προβλέψιμο αντίπαλο.

«Μέσω της ένθερμης αντίστασης του λαού και των ενόπλων δυνάμεών του, και της σοφής, θαρραλέας και αποφασιστικής ηγεσίας του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Ιράν κατάφερε να εξουδετερώσει και να δυσφημίσει όλες τις αμερικανικές επιλογές στο τραπέζι».

Η πηγή ανέφερε ότι η αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν οι ένοπλες δυνάμεις μέχρι στιγμής είχε ως στόχο να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να μάθουν και να αποδεχτούν τους όρους του Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Αυτή η παύση, έσπευσε να προσθέσει, είχε ως στόχο να δώσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το τρέχον τέλμα στο οποίο βρίσκονται.

Ωστόσο, εάν η αμερικανική επιμονή και οι αυταπάτες συνεχιστούν και οι όροι του Ιράν απορριφθούν, ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο εχθρός θα πρέπει σύντομα να περιμένει ένα διαφορετικό είδος αντίδρασης στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος είναι παρόμοιος με τη ναυτική ληστεία.

Αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές συνέπειες του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ και της διατήρησης ναυτικού αποκλεισμού, που, στην ουσία, αποτελεί αμερικανική ναυτική ληστεία.

Ενώ αναγνώρισε ότι τέτοιες ενέργειες θα επηρέαζαν όλες τις χώρες – συμπεριλαμβανομένου του Ιράν – η πηγή σημείωσε ότι οι δεκαετίες εμπειρίας του Ιράν στην παράκαμψη των κυρώσεων, τα χιλιάδες χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων του και τα προϋπάρχοντα μέτρα του για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων πολιορκιών καθιστούν τη χώρα πολύ πιο ανθεκτική στις οικονομικές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας αντιπαρέβαλε την ιρανική κοινή γνώμη με αυτή του αμερικανικού λαού, λέγοντας ότι ο πληθυσμός του Ιράν θεωρεί τις ΗΠΑ υπεύθυνες για την τρέχουσα κατάσταση, ενώ η αμερικανική κοινή γνώμη δεν τάσσεται με την ίδια της την κυβέρνηση, κατηγορώντας την αντ’ αυτού για τον απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν και τις συνέπειές του.

Η υψηλόβαθμη πηγή προειδοποίησε περαιτέρω ότι ο συνεχιζόμενος αμερικανικός αποκλεισμός και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν τελικά να βλάψουν τις ΗΠΑ περισσότερο από το Ιράν και ότι μια αποφασιστική απάντηση θεωρείται απαραίτητη από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση για να δυσφημίσει πλήρως ακόμη και αυτή την εναπομένουσα αμερικανική επιλογή.

Σχεδόν 60 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν τώρα μια λύση, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τη λήξη της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, ο Τραμπ την παρέτεινε μονομερώς επ’ αόριστον και η κυβέρνησή του έκτοτε βρίσκεται σε παρασκηνιακές συνομιλίες με το Πακιστάν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά, υποδηλώνοντας ότι θέλει να βγει από το τέλμα.

