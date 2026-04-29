Μέση Ανατολή: «Τέλος το καλό παιδί» – Ο Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν

Τη… στρατιωτική στολή του ξαναφορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας εκ νέου το Ιράν με στρατιωτικά χτυπήματα. Μάλιστα, χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνει πιο πειστικό το μήνυμά του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέβασε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος να κρατά ένα τουφέκι σαν αυτό των στρατιωτών των ΗΠΑ, ενώ πίσω του – σε περιβάλλον που θυμίζει το Ιράν – γίνονται εκρήξεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και πάνω από τη φωτογραφία έγραψε «Τέλος το καλό παιδί». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπλήρωσε ότι «το Ιράν δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να γίνουν έξυπνοι σύντομα!».

Νωρίτερα η Wall Street Journal έγραψε ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να παίξει το χαρτί της παράτασης του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, μια κίνηση που αποτελεί μια υψηλού ρίσκου προσπάθεια να εξαναγκάσει το Ιράν σε υποχώρηση στο θέμα των πυρηνικών, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό. Σε πρόσφατες συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης τη Δευτέρα στο Situation Room, ο Τραμπ επέλεξε να συνεχίσει να πιέζει την οικονομία του Ιράν και τις εξαγωγές πετρελαίου του, εμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα προς και από τα λιμάνια του. Εκτίμησε ότι οι άλλες επιλογές του – να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς ή να αποχωρήσει από τη σύγκρουση – ενείχαν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ανακατατάξεις στο Ιράν

Βέβαια, σημειώνει η εφημερίδα, η συνέχιση του αποκλεισμού παρατείνει μια σύγκρουση που έχει αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, έχει πλήξει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ και έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις προοπτικές νίκης των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Έχει επίσης οδηγήσει στον χαμηλότερο αριθμό διελεύσεων μέσω του Στενού του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου. Από τότε που τερμάτισε τις επιθέσεις με την κατάπαυση του πυρός της 7ης Απριλίου, ο Τραμπ έχει ανοίξει ένα «παράθυρο» για την επίλυση της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας, ωστόσο, εξακολουθεί να επιδιώκει να απαιτεί την πλήρη ακύρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, αναλυτές θεωρούν ότι στην παρούσα φάση στο Ιράν επικρατεί κενό εξουσίας: σε διπλωματικό επίπεδο, το Ιράν εκπροσωπείται από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης. Ωστόσο, επί του πεδίου, κεντρικό πρόσωπο θεωρείται ο διοικητής των Φρουρών, Αχμάντ Βαχίντι, ο οποίος φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο ακόμη και τη νύχτα της ανακοίνωσης της εκεχειρίας.

Όσον αφορά στον νέο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο ρόλος του παραμένει ασαφής: αν και κάποιες πληροφορίες των θέλουν να συμμετέχει κανονικά στις διαδικασίες και να έχει και συντονιστικό, αλλά και αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διαπραγματευτικών θέσεων του Ιράν, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο γιος του δολοφονηθέντος ηγέτη της χώρας έχει τραυματιστεί και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του. Μάλιστα, κάποιοι αναλυτές έχουν επικρίνει την τακτική του Ισραήλ να σκοτώνει την ηγεσία του Ιράν, καθώς χάνονται πρόσωπα «ειδικού βάρους», όπως π.χ. ο Αλί Λαριτζανί και τη θέση τους παίρνουν «σκληροπυρηνικοί».

Από την λιτότητα του Νίξον στα… χρυσαφικά του Τραμπ – Η διακόσμιση του Οβάλ γραφείου στις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου

Ο πρώην διοικητής του FBI σε δίκη για μία φωτογραφία με τον αριθμό «8647» – Τι σημαίνει και γιατί είναι άμεση επίθεση στον Τραμπ

Τα 30 δισ. του πολέμου στον Περσικό και ο κινεζικός «εφιάλτης» του Τράμπ για ένα δεύτερο μέτωπο στην Ταιβάν