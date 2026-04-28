Reuters: Τον πλέον ανώδυνο τρόπο για μια μονομερή ανακήρυξη νίκης και αποχώρηση από το Ιράν αναζητεί ο Τραμπ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρούν να διαπιστώσουν πώς θα αντιδρούσε το Ιράν στην περίπτωση που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κηρύξει μονομερή νίκη στον δίμηνο πόλεμο που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει γίνει πολιτικό βάρος για τον Λευκό Οίκο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters καθώς και ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών αναλύει το ζήτημα μαζί με άλλους, κατόπιν αιτήματος ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης. Στόχος είναι να κατανοηθούν οι επιπτώσεις της πιθανής αποχώρησης του Τραμπ από μια σύγκρουση, η οποία ορισμένοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγάλες ήττες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές αργότερα φέτος, σύμφωνα με τις πηγές.

Ενώ δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση – και ο Τραμπ θα μπορούσε εύκολα να κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις – μια γρήγορη αποκλιμάκωση θα μπορούσε να μειώσει την πολιτική πίεση στον πρόεδρο, ακόμη και αν θα άφηνε πίσω ένα ενθαρρυμένο Ιράν που θα μπορούσε τελικά να ανοικοδομήσει τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα και να απειλήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα πληροφοριών.

Δεν είναι σαφές πότε η κοινότητα των πληροφοριών θα ολοκληρώσει το έργο της, αλλά έχει προηγουμένως αναλύσει την πιθανή αντίδραση των ηγετών του Ιράν σε μια δήλωση νίκης των ΗΠΑ.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την αρχική εκστρατεία βομβαρδισμών τον Φεβρουάριο, οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι εάν ο Τραμπ δήλωνε νίκη και οι ΗΠΑ απέσυραν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, το Ιράν πιθανότατα θα το θεωρούσε νίκη, ανέφερε μία από τις πηγές.

Αν ο Τραμπ έλεγε αντ’ αυτού ότι οι ΗΠΑ είχαν κερδίσει αλλά διατηρούσαν ισχυρή στρατιωτική παρουσία, το Ιράν πιθανότατα θα το έβλεπε ως μια διαπραγματευτική τακτική, αλλά όχι ως μια τακτική που θα οδηγούσε απαραίτητα στο τέλος του πολέμου, ανέφερε η πηγή.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εμπλέκονται με τους Ιρανούς σε διαπραγματεύσεις και «δεν θα βιαστούν να κάνουν μια κακή συμφωνία».

«Ο πρόεδρος θα συνάψει μόνο μια συμφωνία που θέτει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ σε πρώτη προτεραιότητα και έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα», είπε.

Υψηλό πολιτικό κόστος

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς. Μόνο το 26% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία άξιζε το κόστος και μόνο το 25% δήλωσε ότι έχει κάνει τις ΗΠΑ ασφαλέστερες.

Τρία άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο τις τελευταίες ημέρες περιέγραψαν τον Τραμπ ως άτομο που γνωρίζει πολύ καλά το πολιτικό τίμημα που πληρώνει αυτός και το κόμμα του.

Είκοσι ημέρες αφότου ο Τραμπ κήρυξε κατάπαυση του πυρός, μια σειρά από διπλωματικές ενέργειες απέτυχαν να ανοίξουν πλήρως το οικονομικά ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη έκλεισε επιτιθέμενη σε πλοία και τοποθετώντας νάρκες στη στενή υδάτινη οδό.

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της ναυτιλίας που μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου έχει αυξήσει το κόστος ενέργειας παγκοσμίως και την τιμή στα αμερικανικά πρατήρια βενζίνης. Η ικανότητα του Ιράν να διαταράσσει το εμπόριο του δίνει ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.

Μια απόφαση για μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, σε συνδυασμό με την αμοιβαία άρση του αποκλεισμού, θα μείωνε τελικά τις τιμές της βενζίνης. Ωστόσο, οι δύο πλευρές φαίνονται μακριά από οποιαδήποτε συμφωνία.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ακύρωσε ένα ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ για να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους στο Πακιστάν, λέγοντας στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι θα χρειαζόταν «πάρα πολύς χρόνος» και ότι αν το Ιράν ήθελε να μιλήσει «το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να τηλεφωνήσουν».

Στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι

Διάφορες στρατιωτικές επιλογές παραμένουν επίσημα στο τραπέζι, με ανανεωμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον των στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών του Ιράν μεταξύ αυτών, σύμφωνα με ξεχωριστό άτομο που γνωρίζει τη διοικητική δυναμική.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις δήλωσαν, ωστόσο, ότι οι πιο φιλόδοξες από αυτές τις επιλογές – όπως η χερσαία εισβολή στην ιρανική ηπειρωτική χώρα – φαίνονται λιγότερο πιθανές από ό,τι πριν από λίγες εβδομάδες.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε την εγχώρια πίεση στον πρόεδρο να ολοκληρώσει τον πόλεμο ως «τεράστια».

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε την τρέχουσα εκεχειρία για να ανασύρει εκτοξευτές, πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλο υλικό που είχε θαφτεί από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.

Ως αποτέλεσμα, το τακτικό κόστος της επανέναρξης ενός πλήρους πολέμου είναι αναμφισβήτητα υψηλότερο τώρα από ό,τι ήταν τις πρώτες ημέρες της εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε στις 8 Απριλίου.

