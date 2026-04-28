Axios: Η σύγκρουση με το Ιράν είναι ο νέος Ψυχρός Πόλεμος

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει εισέλθει σε μια φάση που θυμίζει Ψυχρό Πόλεμο, με οικονομικές κυρώσεις, απαγορεύσεις για την είσοδο κανονιοφόρων και συνομιλίες για διεξαγωγή συνομιλιών, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Το τεταμένο αδιέξοδο δεν έχει άμεσο τέλος. Έτσι, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας φαίνονται βέβαιες για μήνες – και ένας θερμός πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή.

NEW: U.S. officials tell Axios they're concerned about getting drawn into a frozen conflict of no war and no deal.



In this scenario, the U.S. keeps its forces in the region for many more months, Hormuz would stay closed and the U.S. blockade would remain.https://t.co/qgwDZk2Axl — Axios (@axios) April 28, 2026

Αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Αμερική να εμπλακεί σε ψυχροπολεμική σύγκρουση χωρίς πόλεμο και χωρίς συμφωνία.

Σε αυτό το σενάριο, οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή για πολλούς ακόμη μήνες. Το Στενό του Ορμούζ θα παρέμενε κλειστό, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παρέμενε και οι δύο πλευρές θα συνέχιζαν να περιμένουν η άλλη να ανοιγοκλείσει τα μάτια της ή να πυροβολήσει πρώτη.

Με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να απέχουν έξι μήνες, «μια ψυχροπολεμική σύγκρουση είναι το χειρότερο πράγμα για τον Τραμπ πολιτικά και οικονομικά», δήλωσε μια πηγή κοντά στον πρόεδρο. Ο Πρόεδρος Τραμπ διστάζει μεταξύ της έναρξης νέων στρατιωτικών επιθέσεων ή της αναμονής για να δει αν οι οικονομικές κυρώσεις «μέγιστης πίεσης» που επιβάλλει στο Ιράν θα κάνουν το Ιράν πιο πιθανό να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του προγράμματος πυρηνικών όπλων του, σύμφωνα με πέντε συμβούλους που έχουν μιλήσει μαζί του.

«Το μόνο που καταλαβαίνουν [οι ηγέτες του Ιράν] είναι βόμβες», είπε πρόσφατα ο Τραμπ σε έναν σύμβουλο, ο οποίος μετέφερε το σχόλιο στο Axios.

«Θα τον περιέγραφα ως απογοητευμένο αλλά ρεαλιστή», είπε ο σύμβουλος. «Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει βία. Αλλά δεν υποχωρεί».

Μερικοί από τους ανώτερους συμβούλους του Τραμπ θέλουν να διατηρήσει προς το παρόν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – και να επιβάλει περισσότερες οικονομικές κυρώσεις για να πιέσει το ιρανικό καθεστώς – πριν επιστρέψει στους βομβαρδισμούς.

«Το επίπεδο των κυρώσεων στο Ιράν είναι εξαιρετικό, η πίεση στο Ιράν είναι εξαιρετική και νομίζω ότι μπορούν να ασκηθούν περισσότερες», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News που προβλήθηκε τη Δευτέρα. «Ελπίζω ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα συμμετάσχει μαζί μας στις εξουθενωτικές κυρώσεις και σε άλλα πράγματα που κάνουμε για να πιέσουμε αυτό το καθεστώς να κάνει παραχωρήσεις που δεν θέλει να κάνει», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ συμβουλεύεται επίσης με «γεράκια» εκτός της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του αρθρογράφου της Washington Post Μαρκ Θίσεν, του απόστρατου στρατηγού Τζακ Κιν και του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος-Πολιτεία Καρολίνα). Όλοι συμβουλεύουν τον Τραμπ να αναλάβει κάποιο είδος στρατιωτικής δράσης για να προσπαθήσει να σπάσει το τρέχον αδιέξοδο.

«Κύριε Πρόεδρε, μείνετε πιστοί στις θέσεις σας για το καλό του έθνους και του κόσμου. Το ιρανικό καθεστώς και η συμπεριφορά του είναι το πρόβλημα, όχι εσείς», δημοσίευσε ο Γκράχαμ τη Δευτέρα στο X, καλώντας τον Τραμπ να απορρίψει την τελευταία πρόταση του Ιράν.

Ο Τραμπ συζήτησε την ιρανική πρόταση με την ομάδα εθνικής ασφάλειας τη Δευτέρα. Το Ιράν προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μια παράλληλη συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για την άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ σε πλοία που έρχονται και αναχωρούν από το Ιράν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος και δύο άλλες πηγές που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση δήλωσαν ότι δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Μία πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν φαινόταν διατεθειμένος να αποδεχτεί την πρόταση του Ιράν επειδή θα ανέβαλε τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα αυτού του έθνους – η εξάλειψη του οποίου ήταν ο κύριος λόγος για τον Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν.

«Οι κόκκινες γραμμές του προέδρου σε σχέση με το Ιράν έχουν γίνει πολύ, πολύ σαφείς, όχι μόνο στο αμερικανικό κοινό, αλλά και σε αυτό», δήλωσε η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ επέβαλε τον αποκλεισμό αφού το Ιράν έκλεισε το στενό και άρχισε να χρεώνει διόδια στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου.

Ο αμερικανικός στρατός αναγκάζει πλοία με ιρανική σημαία που μεταφέρουν το πετρέλαιο της χώρας να επιστρέψουν στην ακτή, αλλά μερικά έχουν ξεφύγει.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατασχέσει άλλα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό αργό πετρέλαιο και φερόμενα «λαθραία» που λένε ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα άρει τον αποκλεισμό πριν το Ιράν συμφωνήσει σε μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ έχει εντείνει την εκστρατεία κυρώσεων μέγιστης πίεσης που στοχεύει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ναυτιλιακές εταιρείες, ακόμη και διυλιστήρια τύπου “τσαγιέρας” στην Κίνα που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο που έχει υποστεί κυρώσεις.

«Αυτή είναι η μέγιστη πίεση παντού και από όλες τις οπτικές γωνίες», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και στρατιωτική δράση. Μπορεί και όχι. Εξαρτάται από τον πρόεδρο».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και σύμμαχοι πιστεύουν ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν αδύνατη την αποθήκευση περισσότερου πετρελαίου από το Ιράν, αναγκάζοντας τη χώρα να κλείσει τα πηγάδια της – προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία. Αλλά οι αναλυτές που επικρίνουν τον πόλεμο λένε ότι δεν θα λειτουργήσει για να αποσπάσουν παραχωρήσεις από το Ιράν.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Κάρολο στον Λευκό Οίκο: Οι φιλοφρονήσεις και οι… απρόβλεπτες αποκαλύψεις – «Η μητέρα μου σε είχε ερωτευτεί» (Photos/Videos)

Δεν το έκανε για τη Γάζα, ούτε για τον Λίβανο αλλά η ΕΕ δηλώνει «έτοιμη» να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για ρωσικό πλοίο που μετέφερε κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά

Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει σύντομα αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ











