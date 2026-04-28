Δεν το έκανε για τη Γάζα, ούτε για τον Λίβανο αλλά η ΕΕ δηλώνει «έτοιμη» να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για ρωσικό πλοίο που μετέφερε κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε το Ισραήλ ότι είναι έτοιμη να επιβάλει κυρώσεις σε όσους βοηθούν και υποκινούν το εμπόριο ουκρανικών σιτηρών που έχουν κλαπεί από τη Ρωσία στα κατεχόμενα εδάφη, μετά την άφιξη ενός νέου πλοίου φορτωμένου με τα δημητριακά στην πόλη της Χάιφα.

«Η ΕΕ έλαβε υπόψη τις αναφορές ότι ένα ρωσικό πλοίο του σκιώδους στόλου που μετέφερε κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά έλαβε άδεια εκφόρτωσης στο λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ, παρά τις προηγούμενες επαφές της Ουκρανίας με τις ισραηλινές αρχές για το θέμα», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Euronews.

«Καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βοηθούν στη χρηματοδότηση της παράνομης πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας και παρακάμπτουν τις κυρώσεις της ΕΕ και παραμένουμε έτοιμοι να στοχεύσουμε τέτοιες ενέργειες καταγράφοντας άτομα και οντότητες σε τρίτες χώρες, εάν είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Έχουμε απευθυνθεί στο ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών για το θέμα».

Η άφιξη του πλοίου με σημαία Παναμά στη Χάιφα έχει κλιμακώσει τις εντάσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ. Το πλοίο, με το όνομα Panormitis φέρεται να μετέφερε πάνω από 6.200 τόνους σιταριού και 19.000 τόνους κριθαριού, και δεν έχει ακόμη εκφορτωθεί. Ωστόσο, μια αποστολή κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών έλαβε άδεια να προχωρήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε το Ισραήλ να απορρίψει το ρωσικό πλοίο και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αρχίσει να προετοιμάζει «σχετικές κυρώσεις», σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους, εναντίον όσων «επιχειρούν να επωφεληθούν από αυτό το εγκληματικό σχέδιο».

Το Κίεβο ζήτησε προηγουμένως από τις Βρυξέλλες να αναπτύξουν «όλα τα πιθανά μέσα» για να παραλύσουν τις παγκόσμιες πωλήσεις λεηλατημένων σιτηρών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Frontex, της υπηρεσίας ελέγχου των συνόρων της Ένωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το πλοίο θα «εξεταστεί» και οι εθνικές αρχές θα «ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο».

Οι κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ απαιτούν ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών μελών και αρκετοί Ρώσοι έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα για την κατάσχεση ουκρανικών σιτηρών. Το 2024, η Ένωση συμφώνησε να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα σιτηρών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία για να πατάξει το εμπόριο κλεμμένων εμπορευμάτων.

Ωστόσο, η ομοφωνία ήταν δύσκολο να εξασφαλιστεί σε υποθέσεις που αφορούν το Ισραήλ, όπου παραμένουν έντονες διαιρέσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Η είδηση ​​έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η οποία έχει διακοπεί επί του παρόντος στο πλαίσιο μιας εύθραυστης εκεχειρίας, έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ​​είναι μεταξύ εκείνων που ζητούν τιμωρητικά μέτρα σε απάντηση στις θανατηφόρες επιθέσεις σε πόλεις του Λιβάνου. Ωστόσο, η Γερμανία και η Ιταλία παραμένουν αμετακίνητες και η υποστήριξή τους θα ήταν καθοριστική για την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τη μερική αναστολή του συμφώνου.

Η πρόσφατη κίνηση του Ισραήλ να εισαγάγει νόμο που επιβάλλει τη θανατική ποινή κατά των Παλαιστινίων έχει επίσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η χώρα τηρεί το Άρθρο 2 της συμφωνίας, το οποίο ορίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πέρυσι, μια εσωτερική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαπίστωσε ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει το Άρθρο 2 μέσω συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στη Γάζα.

