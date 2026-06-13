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13.06.2026 10:10

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στο deal-μαμούθ των 111 δισ. δολαρίων για τη Warner Bros Discovery

13.06.2026 10:10
paramountwarner

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, σε μια συμφωνία-μαμούθ αξίας 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους ισχυρότερους ομίλους ψυχαγωγίας και μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από πολύμηνη εξέταση της συναλλαγής από τις αμερικανικές αρχές ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η έρευνα ήταν «ενδελεχής» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγχώνευση δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβη στον ανταγωνισμό ή στους καταναλωτές. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον ιδιαίτερα απαιτητικό και ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Παρά την ομοσπονδιακή έγκριση, η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ρυθμιστικές αρχές και ορισμένες πολιτείες συνεχίζουν να εξετάζουν τις επιπτώσεις της συναλλαγής, ενώ δεν αποκλείονται νομικές κινήσεις που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να ανατρέψουν την ολοκλήρωσή της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Καλιφόρνια, όπου αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης ισχύος στη βιομηχανία του θεάματος. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ρομπ Μπόντα, έχει διατυπώσει επιφυλάξεις σχετικά με τις συνέπειες της συγχώνευσης στον ανταγωνισμό, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με εκτεταμένες περικοπές, αναδιαρθρώσεις και απώλειες θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Αντιδρά το Χόλιγουντ

Την ίδια ώρα, η συμφωνία προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στο Χόλιγουντ. Περισσότεροι από 1.400 επαγγελματίες της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας έχουν υπογράψει επιστολή κατά της εξαγοράς, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω συγκέντρωση των μεγάλων στούντιο ενδέχεται να περιορίσει τις ευκαιρίες για δημιουργούς, παραγωγούς και ανεξάρτητους καλλιτέχνες, ενώ θα μειώσει και τις διαθέσιμες επιλογές για το κοινό.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο νέος όμιλος θα αποκτήσει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο τηλεοπτικών δικτύων, στούντιο παραγωγής και υπηρεσιών streaming. Σε αυτό περιλαμβάνονται κορυφαία brands όπως τα CNN, HBO και DC Studios, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας και θα τον καταστήσει έναν από τους βασικούς παίκτες στον ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους κολοσσούς του κλάδου.

Πηγή: BBC

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