Η Warner Bros υπογράφει συμφωνία 110 δισ. δολαρίων με την Paramount

Η Warner Bros Discovery κατέληξε σε συμφωνία για εξαγορά της από την Paramount Skydance σε ένα ντιλ αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με ένα ηχητικό απόσπασμα μιας παγκόσμιας δημόσιας συνεδρίασης της εταιρείας, το οποίο εξετάστηκε από το Reuters.

«Το Netflix είχε το νόμιμο δικαίωμα να καλύψει την προσφορά της PSKY. Όπως όλοι γνωρίζετε, τελικά αποφάσισαν να μην το κάνουν αυτό. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια σε μια υπογεγραμμένη συμφωνία με την PSKY από σήμερα το πρωί. Έτσι, εδώ έχουν τα πράγματα», δήλωσε ο Bruce Campbell, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros.

Η συμφωνία -η οποία περιλαμβάνει χρέος περίπου 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων- συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στα μέσα ενημέρωσης του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο, επιτρέποντας στην Paramount να αξιοποιήσει τον θησαυρό πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων franchise όπως τα «Φανταστικά Ζώα» και «Το Μάτριξ».

Θα επιτρέψει επίσης στην Paramount να ενισχύσει τις προσπάθειές της στο streaming, με έναν πιθανό συνδυασμό των HBO Max και Paramount+, επιτρέποντάς της να κερδίσει μερίδιο αγοράς και να ανταγωνιστεί τον ηγέτη της αγοράς, Netflix. Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν πόλεμο προσφορών, αφότου το Netflix αρνήθηκε να πλειοδοτήσει στην τελευταία προσφορά της Paramount ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία κρίθηκε ανώτερη από την Warner Bros. σε σχέση με τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή της πρωτοπόρου του streaming για τα περιουσιακά της στοιχεία.

Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε μια εχθρική εκστρατεία για να αποσπάσει την εταιρεία από τον γίγαντα του streaming, αυξάνοντας συνεχώς την προσφορά της.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον γιο του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, Ντέιβιντ Έλισον, δελέασε το διοικητικό συμβούλιο της Warner να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εγείροντας την πιθανότητα μιας βελτιωμένης προσφοράς σε μετρητά.

Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε το τέλος τερματισμού που θα κατέβαλε σε περίπτωση που η συμφωνία δεν λάβει κανονιστική έγκριση στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ακτιβίστρια επενδυτής Ancora Holdings, η οποία κατέχει ένα μικρό μερίδιο στην Warner Bros, είχε επίσης εντείνει την πίεση στον ιδιοκτήτη της HBO να συνεργαστεί περισσότερο με την Paramount.

Ωστόσο, η συγχώνευση είναι πιθανό να προκαλέσει έλεγχο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην Ουάσινγκτον, σε ξένες χώρες και σε πολιτείες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια, παρά τους δεσμούς των Έλισον με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Οι κινηματογραφικοί φορείς ανησυχούν επίσης ότι ο συνδυασμός μεγάλων στούντιο του Χόλιγουντ θα μπορούσε να κοστίσει θέσεις εργασίας και να μειώσει τον αριθμό των ταινιών που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους.

