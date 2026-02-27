«Σόι» πήγε η τηλεθέαση την Πέμπτη (26/2)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το σύνηθες σουρεαλιστικό μπάχαλο καταστάσεων σε μια ακόμα απίθανη εκδοχή ώθησε το «Σόι σου» στο… Έβερεστ της τηλεθέασης χθες.
Δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας αναδείχθηκε η νέα σειρά «Μπαμπά σ αγαπώ» με το ξεχωριστό «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special Grand Prize» στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen.
Στην τετράδα και με απόδοση ανεβασμένη, σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, πέρασε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», όμως καλά πήγε και το ματς του Europa League ΘΕΛΤΑ- ΠΑΟΚ που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.
Μικρή υποχώρηση σε τηλεθέαση και κατάταξη εμφάνισαν ο «Τροχός της τύχης» και η «Γη της ελιάς», ενώ πήρε τα πάνω του το κεντρικό δελτίο του Alpha από τη μια ημέρα στην επόμενη.
Διαβάστε επίσης
Alpha: Στο «Σόι σου» σήμερα (27/2) θα γίνει του… Καπουτζίδη
Media Μouse: Ο Σρόιτερ, ο Σερβετάλης, τα προγράμματα-κινητές γιορτές και το Open για τα Τέμπη
Τελευταίο «αντίο» στην Αντιγόνη Πανέλλη, βαρύ το κλίμα στην κηδεία της δημοσιογράφου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.