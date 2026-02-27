«Σόι» πήγε η τηλεθέαση την Πέμπτη (26/2)

Το σύνηθες σουρεαλιστικό μπάχαλο καταστάσεων σε μια ακόμα απίθανη εκδοχή ώθησε το «Σόι σου» στο… Έβερεστ της τηλεθέασης χθες.

Δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας αναδείχθηκε η νέα σειρά «Μπαμπά σ αγαπώ» με το ξεχωριστό «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special Grand Prize» στο τρίτο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen.

Στην τετράδα και με απόδοση ανεβασμένη, σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, πέρασε η σειρά «Μια νύχτα μόνο», όμως καλά πήγε και το ματς του Europa League ΘΕΛΤΑ- ΠΑΟΚ που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Μικρή υποχώρηση σε τηλεθέαση και κατάταξη εμφάνισαν ο «Τροχός της τύχης» και η «Γη της ελιάς», ενώ πήρε τα πάνω του το κεντρικό δελτίο του Alpha από τη μια ημέρα στην επόμενη.

