Media Μouse: Ο Σρόιτερ, ο Σερβετάλης, τα προγράμματα-κινητές γιορτές και το Open για τα Τέμπη

Με νέο επιτελικό ρόλο από το Μάρτιο ο Αντώνης Σρόιτερ

Ο δημοσιογράφος- παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου του Alpha και εκπομπάρχης («Αυτοψία») από τον Μάρτιο αναλαμβάνει- παράλληλα- καθήκοντα γενικού διευθυντή στην ιστοσελίδα Flash.gr του Wide Media Group. Στα πλάνα του WMG είναι και η ανάπτυξη του Flash TV, αρχικά σε ιντερνετικό επίπεδο. Μέχρι τώρα ο Σρόιτερ έγραφε χρόνια στο «Πρώτο Θέμα», διαδρομή η οποία όπως φαίνεται φθάνει στην ολοκλήρωση της.

«Κονταίνει» η φωνή της ελληνικής γλώσσας

Η κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, από 1/1/2027, δεν είναι απλή υπόθεση. Αντιθέτως, επιτείνεται η εξασθένηση της φωνής της ελληνικής γλώσσας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κι αυτό διότι είχε προηγηθεί το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας του BBC και η υποβάθμιση του ελληνικού Euronews.

Πρόγραμμα «εδώ παπάς εκεί παπάς»

Έτσι όπως πάει το πράμα στο Mega, τηλεθεατές θα τηλεφωνούν στη Νικολούλη για να «βρει» τις εκπομπές που θέλουν να παρακολουθήσουν. Οι αλλαγές σε ημέρες και ώρες μετάδοσης περιεχομένου πάνε «σύννεφο» ιδίως στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Για παράδειγμα αυτό το έρμο το «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» από Πέμπτη, επανεμφανίστηκε Τρίτη, μετά ξανά Πέμπτη, και αυτή τη βδομάδα ήταν να παίξει Σάββατο απόγευμα στις 17.20. Αμ δε… Με νέα ειδοποίηση η εξαιρετική σειράς ντοκιμαντέρ για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα προβληθεί το μεσημέρι της Κυριακής. Για αυτή τη βδομάδα… Αλλά και η νέα-αξιολογότατη- σειρά «Οι αθώοι» από Πέμπτη βράδυ πήρε «φύλλο πορείας» για Παρασκευή. Από βδομάδα βλέπουμε…

Ένα ανακάτεμα της «τράπουλας» κάνει στο πρόγραμμα του και ο Alpha. Ιδίως από τις 20.00 κι έπειτα. Ανακατατάξεις θα δείτε από την Κυριακή, με την επανεκκίνηση μετάδοσης επεισοδίων της σειράς «Γιατρός» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Αλλά κι από Δευτέρα, θα υπάρχουν αλλαγές, στις ώρες έναρξης των σειρών μυθοπλασίας… Για παράδειγμα, από την ερχόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σταθμού θα μεταδοθούν τρία νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου», Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

Εκ των κορυφαίων δημοσιογραφικών τίτλων στην Ευρώπη

Σε ένα δυστοπικό περιβάλλον για τον ελληνικό Τύπο, είναι ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι η Καθημερινή της Κυριακής τιμήθηκε με το βραβείο της καλύτερης ευρωπαϊκής εβδομαδιαίας εφημερίδας στο πλαίσιο του θεσμού «European Newspaper Award». Στην φετινή διοργάνωση υποβλήθηκαν συνολικά 3.000 υποψηφιότητες από 22 χώρες διεκδικώντας διάκριση σε 2ο κατηγορίες.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής στο σκεπτικό για τη βράβευση της Κυριακάτικης Καθημερινής επισημαίνουν πως «η έκδοση διαθέτει σαφή ιεράρχηση και όλα της τα στοιχεία είναι άριστα ενσωματωμένα στη συνολική τυπογραφική αντίληψη. Η ομάδα σχεδιασμού έχει κατακτήσει την επεξεργασία εικόνας και την εικονογραφική σύνθεση. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά επαγγελματικό, κλασικό και ταυτόχρονα σύγχρονο».

Πού να πήγε οέο;

Τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είχαν «κλείσει» στο Kontra Channel για το βράδυ της Τρίτης(24/2) , στην εκπομπή Kontra 24, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας με πρωταγωνιστή τον υπουργό.

Η εκπομπή άρχισε αλλά η Λουκία Γκάτσου παρουσίασε μια… άδεια καρέκλα.

Ξαναθυμήθηκαν το… χρώμα του χρήματος

Η φράση «40 κύματα» μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην θριλερική πραγματικότητα που έχουν βιώσει δημοσιογράφοι και τεχνικοί στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ για σχεδόν δυο χρόνια. Τελευταίως έχει αρχίσει και αλλάζει όχι μόνον το κλίμα αλλά και η κατάσταση. Οι εργαζόμενοι σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ πληρώνονται κανονικά- μηνιάτικο. Πολύ σύντομα κόμμα και η διοικηση των ΜΜΕ του θα «κλείσουν» οφειλή χρωστούμενων τρεισήμισι μηνών και μεθοδεύεται τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών που υπάρχουν για κάποιους εργαζόμενους.

Αυτή την περίοδο έχει δοθεί έμφαση στο web tv της Αυγής και πλέον υπάρχει ενιαία δημοσιογραφική ομάδα σε έντυπη, ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας και του ραδιοσταθμού της Αθήνας στον οποίο έχουν μείνει λιγότεροι από «τρεις κι ο κούκος».

Μένει να φανεί πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανατοποθέτηση εφημερίδας και ραδιοφωνικού σταθμού, με τα αδελφά ραδιοφωνα σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη στον ανταγωνισμό. Το σχέδιο περιλαμβάνει και- στοχευμένες- προσλήψεις ιδίως στον ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ.

Πάντως κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει στο κόμμα. Δημοσιογράφοι της Αυγής έτριβαν τα μάτια τους στις αρχές του μήνα- δεν επιβεβαιώνεται ότι κάποιοι τσιμπιούνταν νομίζοντας ότι ήταν όνειρο αυτό που είδαν- διότι το κόμμα στις αρχές του μήνα έβγαλε ανακοίνωση με αφορμή ρεπορτάζ της Αυγής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε να συμβεί κανα τριάρι χρόνια.

Δόντια τσατσάρας για το ERTFLIX

Το ERTFLIX είναι σουπερ. Το αδύνατο σημείο του είναι- και παραμένει ως τώρα- η απουσία δυνατότητας «catch up». Δηλαδή να μπορεί ο χρήστης να παρακολουθήσει σειρά ή ταινία ή ό,τι άλλο περιεχόμενο ακριβώς από το χρονικό σημείο που σταμάτησε να παρακολουθεί. Επιλέγει κάποιος για παράδειγμα τη νέα συγκλονιστική μίνι σειρά «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα. Βγαίνει εκτός πλατφόρμας. Ξαναμπαίνει. Φτού κι από την αρχή. Από την εισαγωγή της σειράς δηλαδή. Στο Netflix για παράδειγμα υπάρχει ένδειξη «συνεχίστε να παρακολουθείτε» ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Με enter ο χρήστης συνεχίζει στο περιεχόμενο επιλογής του από το σημείο που το είχε «αφήσει».

Στο Ραδιομέγαρο πάντως γίνονται εργασίες για να αντιμετωπιστεί και να εξαλειφθεί αυτό το «τρωτό» σημείο της πλατφόρμας. Το θέμα είναι πότε…

Update. Εξειδικευμένοι τεχνικοί από την ΕΡΤ ενημερώνουν πως το ERTFLIX λειτουργεί σε νέα πλατφόρμα εδώ και περιπου δύο εβδομάδες που υποστηρίζει το «catch up». Όμως υπάρχει ένα θέμα, – προς ρύθμιση στο αμέσως επόμενο, σύντομο, διάστημα- ιδίως για τηλεοπτικές συσκευές LG στις οποίες για την ώρα δεν υποστηρίζεται η συγκριμένη λειτουργία, ακριβώς διότι η πρόσβαση στην ιντερνετική υπηρεσία της ΕΡΤ πραγματοποιείται από την προηγούμενη λειτουργική πλατφόρμα του ERTFLIX – του 2020 – που «έτρεχε» μέχρι τέλος Γενάρη.

«Αύριο» που… δεν παίζεται και ένα «Debate» που θα παίξει

Ό,τι πιάνουν τα χέρια του Γιώργου Γκικαπέππα γίνεται μάλαμα. Είτε για πρόκειται για ταινία όπως η βραβευμένη «Silent» του 2015, ή δραματοποιημένη σειρά ντοκιμαντέρ, όπως εκείνη για τον Ιωάννη Καποδίστρια στο Cosmote History, είτε σειρά μυθοπλασίας («Ψέματα», Alpha, «Έρημη χώρα», «Το δαχτυλίδι της φωτιάς» ERTFLIX/ΕΡΤ1).

Το «Αύριο» του, των οκτώ επεισοδίων, ένα περιπετειώδες ψυχόδραμα με υψηλές δόσεις αδρεναλίνης και διαρκείς ανατροπές αποτελεί το πρόσφατο δημιούργημά του. Η αληθοφάνεια των χαρακτήρων, των καταστάσεων ανατριχιαστική.

Ο κινηματογραφιστής αυτή την περίοδο ετοιμάζει το «Σχέδιο Οδυσσέας» για την Cosmote TV και θα «πιάσει» να κάνει ιστορία πολιτικού θρίλερ για την ΕΡΤ- με προορισμό το ERTFLIX- με τίτλο «Debate» σε παραγωγή της Primavisione.

Mega και Άρης Σερβετάλης συνοδοιπόροι στα βήματα ενός άγιου

Το Mega πέτυχε διάνα με τον «Άγιο Παΐσιο: Από τα Φάρασα στον Ουρανό». Προκάλεσε αίσθηση. Κέρδισε εντυπώσεις (και τηλεθέαση). Άνοιξε την όρεξη. Δημιούργησε προηγούμενο. Περίπου ενα χρόνο νωρίτερα είχε βγει στους κινηματογράφους η βιογραφική ιστορική ταινία «Ο άνθρωπος του θεού» . Ο Άρης Σερβετάλης έκανε τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν η τρίτη σε εισπράξεις ταινια του 2021.

Μάλλον ήταν θέμα χρόνου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι κανάλι και ηθοποιός με αφορμή τη μεταφορά στην τηλεόραση του βίου ενός άλλου αγίου. Αν προχωρήσουν τα σχέδια για τη σειρά τη βασισμένη στη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, μια από τις πιο σεβάσμιες μορφές του Αγίου Όρους, ο Σερβετάλης θα βρεθεί- κατά μια έννοια- εκεί από όπου έγινε ευρύτερα γνωστός, όταν πριν από 25 χρόνια συστήθηκε ως Λάζαρος με μόικαν μαλλί, στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» του Mega, σε σενάριο Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Αντώνης Αγγελόπουλου.

Στο νέο θρησκευτικοιστορικό εγχείρημα μυθοπλασίας του Mega ο Σερβετάλης θα κάνει τον Άγιο Ιωσήφ από τη μέση ηλικία κι έπειτα, με τον Τάσο Λέκκα να τον υποδύεται στην περίοδο των νεανικών χρόνων του. Στη νέα πρόταση του καναλιού, με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, θα συμμετέχουν πιθανόν οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλιας.

Το Open για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη…

Το κανάλι της Παιανίας σήμερα, Σάββατο, από τις 10.00 έχει τις 21.00 έχει κάνει προγραμματική προσαρμογή ώστε να καλύψει την ειδησεογραφία με αφορμή τον εορτασμό μνήμης για τα τρία χρόνια από την εθνική τραγούδια στα Τέμπη.

…και το ντοκιμαντέρ δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, τεχνικών για τους 57 νεκρούς

Με αφορμή τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία στην ιστορία της χώρας και με την δίκη να πλησιάζει, 40 δημοσιογράφοι, 15 καλλιτέχνες και 15 τεχνικοί εικόνας και ήχου αναδημοσιεύουν τη συλλογική προσπάθεια τους «5ενήντα 7φτά», ένα ερευνητικό ντοκιμαντέρ-συμβολικός φόρος τιμής στα 57 θύματα- που ρίχνει φως στα αίτια, τις παραλείψεις και τις επίμονες καταγγελίες για κρατική συγκάλυψη σχετικά με την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023 – ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα από τις Ελληνικές Αρχές μέχρι σήμερα.

