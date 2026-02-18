Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

Κλείνει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, λόγω περικοπών 21 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε το δίκτυο.

Η Deutsche Welle θα διατηρήσει την παρουσία της σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, αλλά η Ελλάδα δεν θεωρείται πια χώρα ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θα καταρηγθούν 160 θέσεις εργασίας, αλλά ο οργανισμός διευκρινίζει ότι δεν θα προβεί σε απολύσεις.

«Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα καταργηθεί. Παρείχε ανεξάρτητες πληροφορίες στο κοινό στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Αποτελούσε σημαντικό κανάλι διαλόγου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ, μεταφέροντας τις γερμανικές απόψεις στο ελληνικό κοινό. Η Ελλάδα είναι από καιρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σταθερή δημοκρατία με ένα πολυποίκιλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, γι’ αυτό και η DW πρέπει να προβεί σε περικοπές σε αυτόν τον τομέα», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της Deutsche Welle, Καρλ Γιούστεν τόνισε ότι η απόφαση δεν πάρθηκε ελαφρά τη καρδία. «Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας. Για πάνω από 60 χρόνια, ενίσχυσε τις γερμανο-ελληνικές σχέσεις και έκανε ορατή τη γερμανική προοπτική στην Ελλάδα. Δεν πήραμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία και δεν εγκρίθηκε χωρίς διαφωνίες. Δυστυχώς, οι αναγκαστικές περικοπές έκαναν αυτό το βήμα αναπόφευκτο».

«Η DW πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή φωνή για την ελευθερία, ειδικά σε περιορισμένες αγορές μέσων ενημέρωσης όπως η Ρωσία και το Ιράν», πρόσθεσε.

