Στίβεν Κολμπέρ: Προληπτική λογοκρισία από το CBS – Κατάπληκτος από τις παρεμβάσεις που δέχεται (videos)

Απομένουν τρείς μήνες ως την τελευταία -καταληκτική- εκπομπή του «The Late Show», έπειτα από 33 χρόνια στον αέρα, με τον Στίβεν Κολμπέρ στην παρουσίαση τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια, ο οποίος «τα είπε ένα χεράκι» χθες με αφορμή «κόψιμο» προχθεσινής συνέντευξης υποψήφιου βουλευτή των Δημοκρατικών.

Αιτία νομικά τερτίπια από την Ομοσπονδιακή Εποπτική Επιτροπή Επικοινωνιών, πρόεδρος της οποίας είναι ο Μπρένταν Καρ που συμμερίζεται τις απόψεις του προέδρου Τραμπ για τα ΜΜΕ.

«Πραγματικά δεν θέλω να έχω εχθρικές σχέσεις με το δίκτυο» είπε στον αέρα της εκπομπής, ο Κολμπέρ -που μέσα του «έβραζε»- αποκαλύπτοντας τις εντάσεις με τη νομική ομάδα του CBS.

Όλα ξεκίνησαν στην εκπομπή «Late Show» της Δευτέρας, όταν ο Κολμπέρ την επόμενη μέρα, αποκάλυψε ότι οι δικηγόροι του CBS του απαγόρευσαν να πάρει συνέντευξη από τον Ταλαρίκο, επικαλούμενοι τις νέες οδηγίες της FCC για τους πολιτικούς υποψηφίους σε talk show. Η ομάδα του «Late Show» τελικά ανέβασε τη συνέντευξη στο YouTube, το οποίο δεν υπόκειται σε τέτοιους κανόνες. Την Τρίτη το απόγευμα, το CBS διέψευσε την εκδοχή του Κολμπέρ και η ανακοίνωση του δικτύου οδήγησε στην ανταπάντηση του Κολμπέρ χθες βράδυ (ώρα ΗΠΑ).

«Φίλοι μου, υπάρχει μια άλλη μεγάλη είδηση που δεν πρόλαβα να αναφέρω στην εισαγωγή μου, και αυτή είμαι εγώ», αστειεύτηκε. «Χθες το βράδυ (Δευτέρας) μίλησα με τον υποψήφιο για τη Γερουσία του Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο, αλλά δεν μεταδόθηκε στην εκπομπή. Ανεβάσαμε τη συνέντευξη στο κανάλι μας στο YouTube, εξαιτίας ενός κανόνα που ονομάζεται “κανόνας ισότιμου χρόνου”, ο οποίος ορίζει ότι αν μια εκπομπή στην τηλεόραση φιλοξενήσει έναν υποψήφιο κατά τη διάρκεια των εκλογών, πρέπει να προσφέρει ίσο χρόνο σε όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του. Είναι ένας αρκετά γνωστός κανόνας, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει από καιρό μια πολύ γνωστή εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, η οποία περιλαμβάνει τις συνεντεύξεις πολιτικών σε talk show».

«Ψάξαμε και δεν βρήκαμε ούτε ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτού του κανόνα σε οποιαδήποτε συνέντευξη σε τοκ σόου, όχι μόνο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στα βραδινά τοκ σόου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τοκ σόου από τη δεκαετία του 1960 και μετά. Όμως, στις 21 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Κάρ, μας ενημέρωσε ότι σκεφτόταν να καταργήσει την εξαίρεση για τα talk shows. Δεν την είχε καταργήσει ακόμα, αλλά το CBS το έκανε γενναιόδωρα για λογαριασμό του και μου είπε μονομερώς ότι έπρεπε να συμμορφωθώ με τους κανόνες περί ισότιμης προβολής υποψηφίων, κάτι που δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ να κάνω για μια συνέντευξη στα 21 χρόνια που ασκώ αυτό το επάγγελμα. Τώρα, αυτή η απόφαση, θα είμαι σαφής, είναι δικαίωμά τους, όπως και εγώ έχω το δικαίωμα να μιλήσω για την απόφασή τους στον αέρα».

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκρότημα και επευφημίες πριν ο Κολμπέρ συνεχίσει. «Συνέβη χθες βράδυ, και το πρόσεξαν άνθρωποι (σ.σ. εννοώντας συναδέλφους του) που κάνουν συνεντεύξεις σε πολιτικούς για τον βιοπορισμό τους», είπε, πριν δείξει μια σειρά από αποσπάσματα με τον εαυτό του να αποτελεί θέμα σε δελτία ειδήσεων άλλων αμερικανικών δικτύων. «Τέλος πάντων, είπα τη γνώμη μου χθες (σ.σ. προχθες) το βράδυ, κάναμε μερικά αστεία για τα οποία με πληρώνουν, και ήμουν έτοιμος να αφήσω το όλο θέμα να περάσει μέχρι πριν από λίγες ώρες, όταν η ομαδική συνομιλία σε σόσιαλ μίντια πήρε “φωτιά”, επειδή, χωρίς κανείς να με ενημερώσει, η εταιρεία εξέδωσε αυτό το δελτίο τύπου, αυτή τη δήλωση».

Ο Κολμπέρ έβγαλε τότε ένα φύλλο χαρτί, αστειεύτηκε και διάβασε τη δήλωση-εκδοχή του CBS για το περιστατικό.

«Είναι σαφές ότι αυτή η δήλωση γράφτηκε από, και υποθέτω, και για δικηγόρους. Δικηγόρος δεν είμαι και δεν θέλω να τους πω πώς να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά επειδή φαίνεται ότι έχουν την πρόθεση να μου πουν πώς να κάνουν τη δική μου, ορίστε. Γνωρίζω καλά ότι μπορούμε να “κλείσουμε” και άλλους καλεσμένους. Δεν χρειαζόταν η υπόδειξη. Είχα την Τζάσμιν Κρόκετ (σ.σ. μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημηκρατική) στην εκπομπή μου δύο φορές. Μπορώ να σας το αποδείξω. Αλλά το δίκτυο δεν θα με αφήσει να σας δείξω τη φωτογραφία της χωρίς να συμπεριλάβω τους αντιπάλους της», αστειεύτηκε, προσθέτοντας: «Οπότε θα πρέπει να σας δείξω αυτή τη φωτογραφία, του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπστιν… Με έβαλαν να το κάνω! Δεν ήθελα!». Και πιο κάτω περιέγραψε τι έγινε στα παρασκήνια όταν νομικοί σύμβουλοι του δικτύου τον φλόμωσαν με ραβασάκια που είχαν οδηγίες.

Και έκλεισε τον εισαγωγικό μονόλογο του υπογραμμίζοντας: «Για την ιστορία, δεν είμαι καν θυμωμένος. Πραγματικά δεν θέλω αντιπαλότητα με το δίκτυο. Δεν είχα ποτέ. Όπως είπα χθες το βράδυ (σ.σ. τηςΔευτέρας) στη συνέντευξή μου με τον Τζέιμς Ταλαρίκο -δείτε τη, είναι στο YouTube, είναι πολύ καλή- είμαι ευγνώμων που εργάστηκα για το CBS τα τελευταία 11 χρόνια… Είμαι όμως κατάπληκτος επειδή αυτή η γιγάντια παγκόσμια εταιρεία δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς τους νταήδες».

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Akylas και «Ferto» ένα κλικ από την κορυφή των προγνωστικών για την πρώτη θέση

Τίτλοι τέλους για ένα μάτσο σειρές

ΕΡΤ: Εύκολες -προσβλητικές- τσαχπινιές από τη Σερέτη – Να γνωρίζει άραγε πού πέφτει η… Καισαριανή;