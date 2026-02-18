search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026
Τίτλοι τέλους για ένα μάτσο σειρές

Σε μια διασταλτική ερμηνεία της λαϊκής ρήσης «από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτη καλοκαίρι» και καθώς κοντοζυγώνει ο Μάρτιος απ’ ό,τι φαίνεται ο κύβος ερρίφθη ήδη για προγραμματικές προτάσεις της σεζόν, άλλες που συνεχίστηκαν φέτος, άλλες πρωτοεμφανιζόμενες.

Εν ολίγοις, σειρές τηλεοπτικών σταθμών «κατεβάζουν ρολά», ολοκληρώνονται με το τέλος της σεζόν και δεν θα έχουν επόμενους κύκλους επεισοδίων για το 2026-2027.

Οι παράμετροι για τις αποφάσεις τέλους πολλές. Βαρόμετρο αποτελεί η κόπωση όπως ίσως αποτυπώνεται στις τηλεθεαματικότητες για κάποιες, αλλά και σε άλλες η πλοκή ολοκληρώνεται ανάλογα είτε σε δύο κύκλους επεισοδίων είτε σε ένα -τον φετινό- και δεν γίνεται οι ιστορίες του «να τραβηχτούν από τα μαλλιά».

Στα υπόψη και οι διατάξεις στα χρηματοεπενδυτικά «εργαλεία» του ΕΚΚΟΜΕΔ, μεταξύ των οποίων και το πλαφόν στους κύκλους επεισοδίων, τον αριθμό των επεισοδίων για την υπαγωγής τους στα προγράμματα του Οργανισμού.

Κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο λοιπόν θα… κουνήσουν μαντήλι οι σειρές «Η γη της ελιάς», ύστερα από πέντε  κύκλους και τουλάχιστον 1.000 επεισόδια, «Ηλέκτρα», ύστερα από τρείς σεζόν και πάνω από 450 επεισόδια, «Άγιος έρωτας», έπειτα από δύο σεζόν και καμιά 300 επεισόδια, «Grand Hotel», επίσης από το 2024 και περίπου 300 επεισόδια, «Παιχνίδια εκδίκησης», «Έχω παιδιά», (του 2024 και οι δύο), οι φετινές «Να μ’ αγαπάς», «Μια νύχτα μόνο», «Τρομεροί γονείς», «HOTΕΛ ΕΛVIRA», «Ο δικαστής», «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Νωρίτερα από όλες, ολοκληρώνει την διαδρομή της -κατά την εκπνοή του Φεβρουαρίου κατά μια πιθανότητα- η κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» της ΕΡΤ1.

