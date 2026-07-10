Η ιστορία του hashtag: Οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ο Νεύτωνας και τα… social media

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Το σύμβολο # είναι σήμερα γνωστό κυρίως ως hashtag στα social media, όμως χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες και έχει πολλές διαφορετικές ονομασίες. Η ιστορία του ξεκινά από την αρχαία Ρώμη και περνά, κατά έναν απρόσμενο τρόπο, από το χειρόγραφο του Ισαάκ Νεύτωνα.
Σύμφωνα με τον ειδικό στη γλώσσα και δημιουργό περιεχομένου RobWords, το σύμβολο # προέρχεται από τη συντομογραφία της λέξης «libra», την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για τη λίβρα ως μονάδα βάρους.
Από τη λέξη «libra» προέκυψαν:
Την εποχή της τυπογραφίας, επικράτησε η συνήθεια να προστίθεται μια γραμμή πάνω ή μέσα από τα γράμματα «lb», ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται για συντομογραφία.
Όταν οι γραφείς έγραφαν το «lb» με το χέρι, συχνά σχεδίαζαν μια γραμμή πάνω από τα γράμματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η καμπύλη του «b» ενωνόταν με τη γραμμή σε μία ενιαία κίνηση.
Δεν έγραφαν, όμως, όλοι με τον ίδιο καθαρό τρόπο. Σε χειρόγραφο του Ισαάκ Νεύτωνα, το σύμβολο εμφανίζεται τόσο πρόχειρα σχεδιασμένο, ώστε θυμίζει τη σημερινή μορφή του #.
Όπως εξηγεί ο RobWords, αυτή η βιαστική απόδοση του συμβόλου της λίβρας θεωρείται πιθανή προέλευση του σημερινού συμβόλου αριθμού.
Με την πάροδο του χρόνου, το σχέδιο απλοποιήθηκε σε δύο κάθετες και δύο οριζόντιες γραμμές, σχηματίζοντας το γνωστό #.
Το # έχει διαφορετικές ονομασίες, ανάλογα με τη χώρα και τη χρήση του. Στις ΗΠΑ, παλαιότερες γενιές το γνωρίζουν κυρίως ως «pound sign», δηλαδή σύμβολο της λίβρας. Οι νεότερες γενιές το συνδέουν περισσότερο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αποκαλούν hashtag.
Το σύμβολο είναι επίσης γνωστό ως:
Το πρώτο μέρος της λέξης «octothorpe», το «octo», παραπέμπει στα οκτώ άκρα που σχηματίζουν οι τέσσερις γραμμές του συμβόλου.
Η προέλευση του «thorpe» παραμένει αβέβαιη. Μία εκδοχή υποστηρίζει ότι αποτελεί αναφορά στον Τζιμ Θορπ, τον πρώτο αυτόχθονα Αμερικανό που κέρδισε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο για τις ΗΠΑ. Άλλη θεωρία το συνδέει με την παλιά αγγλική λέξη «thorp», που σημαίνει «χωριό», καθώς χαρτογράφοι χρησιμοποιούσαν το σύμβολο για να σημειώνουν χωριά στους χάρτες. Υπάρχει, τέλος, και η άποψη ότι η λέξη δεν έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία.
Παρότι το # μοιάζει με το σύμβολο της δίεσης στη μουσική, η ομοιότητα είναι συμπτωματική. Το μουσικό σύμβολο εξελίχθηκε ανεξάρτητα και δεν σχετίζεται με τη «libra», τις λίβρες, τους αριθμούς ή τα hashtags.
Στη διαδικτυακή ορολογία, μάλιστα, το ίδιο το σύμβολο δεν ονομάζεται ακριβώς hashtag, αλλά «hash». Το «tag» είναι η λέξη ή η φράση που ακολουθεί το σύμβολο.
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