Απίστευτη ανακάλυψη: Τα περιστέρια αισθάνονται με το… συκώτι τους το μαγνητικό πεδίο της Γης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης βοηθά τα αποδημητικά πουλιά και τα ταχυδρομικά περιστέρια να βρίσκουν τον δρόμο τους. Αυτό που δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν πώς ακριβώς τα πουλιά καταφέρνουν να «αισθάνονται» αυτό το αόρατο πεδίο.

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, δείχνει ότι μέρος της απάντησης μπορεί να βρίσκεται στο συκώτι των περιστεριών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ειδικά ανοσοκύτταρα στο ήπαρ των περιστεριών, τα μακροφάγα, είναι ευαίσθητα στο μαγνητικό πεδίο της Γης και λειτουργούν σαν εσωτερική πυξίδα.

Πώς λειτουργεί

Τα μακροφάγα κύτταρα, ένας τύπος ανοσοκυττάρων καταστρέφουν παλιά ερυθρά αιμοσφαίρια, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν σίδηρο. Ο σίδηρος αυτός τα καθιστά υπερπαραμαγνητικά, δηλαδή τους δίνει μαγνητική συμπεριφορά μέσω συγκεκριμένων νανοσωματιδίων.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όταν τα περιστέρια πετούν, τα νανοσωματίδια ευθυγραμμίζονται με το μαγνητικό πεδίο και «μαγνητίζονται». Έτσι, τα πουλιά μπορούν να αισθάνονται το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Τι έδειξαν τα πειράματα

Οι ερευνητές εξέτασαν πού βρίσκονται τα μαγνητικά κύτταρα στο σώμα των περιστεριών. Επειδή το συκώτι και ο σπλήνας αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες σιδήρου, θεωρήθηκαν πιθανά σημεία-κλειδιά.

Τα βασικά ευρήματα:

Το συκώτι είχε ισχυρότερη μαγνητική απόκριση από τους άλλους ιστούς που εξετάστηκαν.

Τα περιστέρια είχαν εκπαιδευτεί να επιστρέφουν στο περιστερώνα τους στην Κωνσταντία της Γερμανίας από απόσταση άνω των 12,4 μιλίων.

Όταν αφαιρέθηκαν τα μακροφάγα τους, χάθηκαν σε συννεφιασμένο καιρό.

Όταν είχε ήλιο, επέστρεψαν, πιθανότατα χρησιμοποιώντας τη θέση του ήλιου ως οδηγό.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα περιστέρια χρησιμοποιούν τόσο τη μαγνητική αίσθηση όσο και τις ηλιακές ενδείξεις για να προσανατολίζονται.

Η σύνδεση με τον εγκέφαλο

Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα πλούσια σε σίδηρο μακροφάγα κύτταρα βρίσκονται κοντά σε νευρικές ίνες. Αυτό δείχνει ότι οι «μαγνητικές» πληροφορίες μπορούν να μεταδίδονται στον εγκέφαλο.

Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να εξηγήσουν πώς ζώα που κινούνται σε σκοτεινά περιβάλλοντα, όπως πουλιά που μεταναστεύουν τη νύχτα, καρχαρίες και νυχτερίδες, αντιλαμβάνονται το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η ανακάλυψη ανοίγει επίσης νέο πεδίο στην έρευνα για το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς δείχνει ότι μπορεί να «αισθάνεται» όχι μόνο παθογόνα ή τραύματα, αλλά και το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη.

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