Απίστευτη ανακάλυψη: Τα περιστέρια αισθάνονται με το… συκώτι τους το μαγνητικό πεδίο της Γης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης βοηθά τα αποδημητικά πουλιά και τα ταχυδρομικά περιστέρια να βρίσκουν τον δρόμο τους. Αυτό που δεν ήταν ξεκάθαρο ήταν πώς ακριβώς τα πουλιά καταφέρνουν να «αισθάνονται» αυτό το αόρατο πεδίο.
Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, δείχνει ότι μέρος της απάντησης μπορεί να βρίσκεται στο συκώτι των περιστεριών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, ειδικά ανοσοκύτταρα στο ήπαρ των περιστεριών, τα μακροφάγα, είναι ευαίσθητα στο μαγνητικό πεδίο της Γης και λειτουργούν σαν εσωτερική πυξίδα.
Τα μακροφάγα κύτταρα, ένας τύπος ανοσοκυττάρων καταστρέφουν παλιά ερυθρά αιμοσφαίρια, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν σίδηρο. Ο σίδηρος αυτός τα καθιστά υπερπαραμαγνητικά, δηλαδή τους δίνει μαγνητική συμπεριφορά μέσω συγκεκριμένων νανοσωματιδίων.
Όπως εξηγούν οι ειδικοί, όταν τα περιστέρια πετούν, τα νανοσωματίδια ευθυγραμμίζονται με το μαγνητικό πεδίο και «μαγνητίζονται». Έτσι, τα πουλιά μπορούν να αισθάνονται το μαγνητικό πεδίο της Γης.
Οι ερευνητές εξέτασαν πού βρίσκονται τα μαγνητικά κύτταρα στο σώμα των περιστεριών. Επειδή το συκώτι και ο σπλήνας αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες σιδήρου, θεωρήθηκαν πιθανά σημεία-κλειδιά.
Τα βασικά ευρήματα:
Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα περιστέρια χρησιμοποιούν τόσο τη μαγνητική αίσθηση όσο και τις ηλιακές ενδείξεις για να προσανατολίζονται.
Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα πλούσια σε σίδηρο μακροφάγα κύτταρα βρίσκονται κοντά σε νευρικές ίνες. Αυτό δείχνει ότι οι «μαγνητικές» πληροφορίες μπορούν να μεταδίδονται στον εγκέφαλο.
Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να εξηγήσουν πώς ζώα που κινούνται σε σκοτεινά περιβάλλοντα, όπως πουλιά που μεταναστεύουν τη νύχτα, καρχαρίες και νυχτερίδες, αντιλαμβάνονται το μαγνητικό πεδίο της Γης.
Η ανακάλυψη ανοίγει επίσης νέο πεδίο στην έρευνα για το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς δείχνει ότι μπορεί να «αισθάνεται» όχι μόνο παθογόνα ή τραύματα, αλλά και το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη.
Διαβάστε επίσης:
Κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαπωθητικού με το… γεύμα τους – Πώς και γιατί «εκπαιδεύτηκαν»
NASA: Παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη (photos/videos)
Η μπίρα των… 2.300 ετών που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο στην Κίνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.