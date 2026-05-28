search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 23:32
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 22:43

Κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαπωθητικού με το… γεύμα τους – Πώς και γιατί «εκπαιδεύτηκαν»

28.05.2026 22:43
kounoupi

Τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DEET -του πιο κοινού εντομοαπωθητικού- με την προοπτική ενός γεύματος, σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ερευνητές κατάφεραν να «εκπαιδεύσουν» τα κουνούπια χρησιμοποιώντας μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παβλόφ, όπου σκυλιά έμαθαν να συνδέουν την άφιξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδουνιού.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα που προέκυψαν κάτω από «πολύ συγκεκριμένες συνθήκες» δεν αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του DEET, τόνισε πάντως ο ομότιμος καθηγητής του Ινστιτούτου Βιολογίας των Εντόμων, στο Πανεπιστήμιο της Τουρ, Κλαούντιο Λαζάρι.

Η δραστική ουσία Ν,Ν-διαιθυλο-μετα-τολουαμίδιο, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1940, βοήθησε να σωθούν πολλές ζωές σε όλον τον κόσμο. Το DEET είναι «η απόλυτη αναφορά όσον αφορά τα απωθητικά, χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την καταπολέμηση της μετάδοσης ασθενειών που προκαλούνται από κουνούπια», υπογράμμισε ο Λαζάρι, εκ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Experimental Biology.

Ωστόσο, εξήγησε, «χρειάζεται να αναπτύξουμε νέες ουσίες, πιο αποτελεσματικές, που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον, λιγότερο αλλεργιογόνες» και, επομένως, «να καταλάβουμε πώς ενεργούν τα απωθητικά στα έντομα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «δεν ξέρουμε γιατί» αυτές οι δραστικές ουσίες είναι αποτελεσματικές στην απώθηση των κουνουπιών. Έχουν ίσως νευροτοξική επίδραση; Τα εμποδίζουν να εντοπίζουν τη μυρωδιά μας; Ή απλώς τα κάνουν να αισθάνονται άσχημα;

Το πείραμα

Στο πείραμά του, οι ερευνητές ακινητοποίησαν κουνούπια πίσω από ένα υφασμάτινο δίχτυ και κατόπιν τους έδωσαν ένα σακουλάκι με ζεστό αίμα πρόβατου, για να παρατηρήσουν με πόση προθυμία θα το τσιμπούσαν με την προβοσκίδα τους. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα κουνούπια (Aedes aegypti, ένα είδος που μεταδίδει τον δάγγειο, τον ζίκα, τον κίτρινο πυρετό και τον τσικουνγκούνια) ενδιαφέρθηκαν πολύ για το δωρεάν φαγητό. Όπως ήταν αναμενόμενο επίσης, όταν τα σακουλάκια διαβρέχονταν με DEET, τα κουνούπια απομακρύνονταν αηδιασμένα.

Σε δεύτερη φάση, η ομάδα τάιζε τα κουνούπια επί 20 δευτερόλεπτα με ζεστό αίμα, όμως κατά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα του γεύματος ψέκαζε DEET. Το πείραμα επαναλήφθηκε τρεις φορές και στη συνέχεια τα κουνούπια εκτέθηκαν μόνο στην οσμή του εντομοαπωθητικού. Και εκείνη τη φορά, το 60% προσπάθησε να «τσιμπήσει» το υφασμάτινο δίχτυ, χωρίς να υπάρχει πίσω του κανένα σακουλάκι με αίμα.

Η Αγειλέν Ναλί, μέλος της ομάδας, έδειξε τα χέρια της -το ένα καθαρό, το άλλο ψεκασμένο με DEET- στα «εκπαιδευμένα» κουνούπια, για να παρατηρήσει ποιο θα προτιμούσαν για το φαγητό τους. Και με έκπληξη τα είδε να ορμούν στο ψεκασμένο χέρι!

Οι ερευνητές έκαναν το ίδιο πείραμα αντικαθιστώντας το αίμα με ζάχαρη (τα κουνούπια τρέφονται και με νέκταρ) και τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια.

«Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι η χημεία του μορίου που το καθιστά τοξικό για τα κουνούπια, αλλά η απώθηση προκαλείται από τον τρόπο με το κουνούπι ερμηνεύει την πληροφορία», εξήγησε ο Λαζάρι.

«Ο εγκέφαλος του κουνουπιού μπορεί να τροποποιήσει την αντίδρασή του, με βάση την εμπειρία του», εκτίμησε ο Κλεμάν Βινοζέρ, συν-συγγραφέας της μελέτης και βιοχημικός στο Virginia Tech.

Ο Λαζαρί εμφανίστηκε καθησυχαστικός: Στο πείραμα, τα κουνούπια έμαθαν «σχετικά γρήγορα» να μην απωθούνται από το εντομοαπωθητικό, όμως στη φύση «θα απαιτούνταν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες για να γίνει το ίδιο». Στον πραγματικό κόσμο είναι σημαντικό «να τηρούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή επειδή το DEET είναι μια ουσία που μπορείτε να αγοράσετε, σε διάφορες συγκεντρώσεις, σε διαφορετικά απωθητικά και επομένως ο τρόπος χρήσης του μπορεί να ποικίλλει», συμβούλευσε.

Διαβάστε επίσης:

NASA: Παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη (photos/videos)

Η μπίρα των… 2.300 ετών που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο στην Κίνα

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mykonos maimou
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «μαϊμού» είδη πολυτελείας – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αυλή εργοστασίου στο Ωραιόκαστρο

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να… κόψει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του (Photo)

kounoupi
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαπωθητικού με το… γεύμα τους – Πώς και γιατί «εκπαιδεύτηκαν»

olympiakos-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketball League: Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» την ΑΕΚ στο ΣΕΦ με 94-77

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 23:31
mykonos maimou
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «μαϊμού» είδη πολυτελείας – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αυλή εργοστασίου στο Ωραιόκαστρο

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να… κόψει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του (Photo)

1 / 3