Πριν από περίπου 380 εκατομμύρια χρόνια, ένα μεγάλο αρπακτικό ψάρι ζούσε στα νερά της σημερινής Ανταρκτικής. Σήμερα, το απολίθωμά του βοηθά τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαια της εξέλιξης: πώς τα πρώτα ζώα άρχισαν να εγκαταλείπουν το νερό και να κινούνται προς τη στεριά.

Το μοναδικό δείγμα του είδους

Το ψάρι ονομάζεται Koharalepis jarviki και έζησε κατά τη Δεβόνια Περίοδο, μια εποχή που συχνά αποκαλείται «Εποχή των Ψαριών». Το απολίθωμά του βρέθηκε στα βουνά Lashly της Ανταρκτικής και είναι το μοναδικό γνωστό δείγμα του είδους.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο Frontiers in Ecology and Evolution, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ψάρι. Το Koharalepis jarviki ήταν «συγγενής» με τα πρώτα ζώα που αργότερα περπάτησαν στη στεριά. Γι’ αυτό και κάθε νέο στοιχείο από το σώμα του έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της μετάβασης από την υδρόβια στη χερσαία ζωή.

Credit: Flinders University

Το μυστικό του κρανίου

Οι επιστήμονες κατάφεραν να κοιτάξουν μέσα στο κρανίο του απολιθώματος χωρίς να το καταστρέψουν, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές απεικόνισης. Έτσι είδαν λεπτομέρειες που παρέμεναν κρυμμένες για εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι το ψάρι είχε χαρακτηριστικά που του επέτρεπαν να ζει κοντά στην επιφάνεια του νερού. Στο πάνω μέρος του κρανίου υπήρχαν ανοίγματα που πιθανόν το βοηθούσαν να παίρνει επιπλέον αέρα.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ένα όργανο μέσα στον εγκέφαλο που μπορούσε να ανιχνεύει το φως και σχετιζόταν με τους κιρκάδιους ρυθμούς ημέρας και νύχτας. Αυτό δείχνει ότι μπορούσε να προσαρμοστεί σε ρηχά νερά, όπου η πρόσβαση στο οξυγόνο ήταν σημαντική.

Ένα αρπακτικό με οξυμένες αισθήσεις

Το Koharalepis jarviki έφτανε περίπου το ένα μέτρο σε μήκος και κυνηγούσε μικρότερα ζώα σε γλυκά νερά.

Τα μάτια του ήταν σχετικά μικρά, κάτι που δείχνει ότι δεν βασιζόταν μόνο στην όραση. Πιθανότατα χρησιμοποιούσε και άλλες αισθήσεις για να εντοπίζει τη λεία του.

Τα νέα στοιχεία δεν δείχνουν απλώς πώς ζούσε ένα αρχαίο ψάρι. Προσθέτουν ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της εξέλιξης, φωτίζοντας το πώς τα σπονδυλωτά άρχισαν να περνούν από το νερό στη στεριά πριν από περίπου 385 εκατομμύρια χρόνια.

