Ρούτε: Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες – Τεχεράνη: Οι Αμερικανοί παραβίασαν τη συμφωνία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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«Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι ΗΠΑ να αντιδράσουν σθεναρά», ισχυρίστηκε ο Ρούτε κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά το Ορμούζ, προκαλώντας σήμερα τα αντίποινα της Τεχεράνης η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Εκρήξεις ήχησαν σήμερα σ’ ολόκληρο το Μπαχρέιν, δήλωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού σήμαναν στη χώρα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού για να προειδοποιήσουν για επίθεση.

«Ισχυρές» εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα αυτού του νησιωτικού κράτους του Κόλπου, διευκρίνισε ο δημοσιογράφος. Η προηγούμενη ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν χρονολογείται από τις 28 Ιουνίου, όταν το μικρό αυτό κράτος είχε ανακοινώσει πως αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Η Ουάσινγκτον αποκατέστησε επίσης τις οικονομικές κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία. Τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου για να βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κείμενο αυτό προβλέπει κυρίως το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ – μέσω των οποίων διακινείται υπό ομαλές συνθήκες το 20% του αργού και του υγροποιημένου αερίου στον κόσμο- καθώς και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Τρία εμπορικά πλοία επλήγησαν μέσα σε 24 ώρες στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία απέδωσαν δύο από τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν.

Καταγγέλλοντας «ιρανικές επιθέσεις» και μια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά «ισχυρών πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν «περισσότερους από 80 στόχους», μεταξύ των οποίων «ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Επιθέσεις των Φρουρών στο Μπαχρέιν

Το Ιράν, όπου τα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο χθες, Τρίτη, για εκρήξεις σε εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε αμέσως τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αυτής της «παραβίασης» του πρωτοκόλλου συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την εθνική ασφάλειά του», σύμφωνα με δήλωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μερικές ώρες αργότερα, σήμερα, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Σε μια πρώτη απάντηση» στα αμερικανικά πλήγματα, «το Πολεμικό Ναυτικό και η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης» πραγματοποιησαν κοινή επιχείρηση με τη βοήθεια πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών πληττοντας 85 στρατηγικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και καταρρίποντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο τηλεοπτικό σταθμό Irib.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, χωρίς να διευκρίνισουν την προέλευση τους.

«Οι δραστηριότητες του Ιράν στα στενά είναι εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα μείνουν ατιμώρητες», είχε δηλώσει αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφου από το υπουργείο Οικονομικών που απαγορεύει από χθες, Τρίτη, τις «νέες συναλλαγές» με ιρανικούς υδρογονάνθρακες.

Σ’ αυτό το πλαίσιο έντασης, η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού πετρελαίου WTI αυξήθηκε κατά 2,63% στα 72,29 δολάρια στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών.

Φρουροί: Οι ΗΠΑ παραβίασαν το πρωτόκολλο συμφωνίας

Το Ιράν ανέλαβε αργότερα την ευθύνη για τα πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν, χώρας του Κόλπου που φιλοξενεί μια αμερικανική βάση, λέγοντας πως αποτελούν αντίποινα για το βομβαρδισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ιρανικού εδάφους, τον οποίο η Τεχεράνη παρουσιάζει ως παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ως αντίποινα για την επίθεση του αμερικανού εχθρού» εναντίον του Ιράν «και για την παραβίαση της συμφωνίας» που συνήφθη στις 17 Ιουνίου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του στρατού επιτέθηκαν στις αμερικανικές εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονται στη βάση Σέιχ Ίσα», ανέφερε ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA λίγο αφού εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη νύκτα ότι έπληξαν 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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