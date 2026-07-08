Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο – Με αποφασιστική ανταπόδοση, απείλησε το Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν, μετά τον νέο γύρο αμερικανικών επιθέσεων στο νότιο Ιράν, με την CENTCOM να ανακοινώνει πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε επίσης σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο.

Οι ΗΠΑ τόνισαν ότι προχώρησαν σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ, με τα δύο μέρη να αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, την καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου.

Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία επιτήρησης της ναυσιπλοΐας UKMTO, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρίπτουν την ευθύνη για δύο από τις επιθέσεις στο Ιράν.

Πάνω από 80 στόχοι με όπλα ακριβείας

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, CENTCOM, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, IRGC, μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν να περιοριστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου.

Τα τρία πλοία που στοχοποιήθηκαν

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, το Ιράν είχε προηγουμένως επιτεθεί σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο M/T Al Rekayyat, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το M/T Wedyan, υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας, και το M/T Cyprus Prosperity, υπό σημαία Λιβερίας.

Η CENTCOM χαρακτήρισε τις ενέργειες των ιρανικών δυνάμεων «αδικαιολόγητη επιθετικότητα», υποστηρίζοντας ότι αποτελούν σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχειρίας και υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ή παραβιαστεί η συμφωνία.

Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου καταρχήν συμφωνία, η οποία, θεωρητικά, άνοιγε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με στόχο να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κείμενο προέβλεπε ότι θα άνοιγε εκ νέου πλήρως το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Το de facto κλείσιμο του στενού από την Τεχεράνη είχε προκαλέσει κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία και εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι άρχισε σειρά «σθεναρών πληγμάτων» στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, τα πλήγματα έγιναν σε αντίποινα για τις «ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων» στο στενό του Ορμούζ, τις οποίες χαρακτήρισε «ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ κατά της «παραβίασης» αυτής και διεμήνυσε ότι «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», όπως ανέφερε μέσω X ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην περιοχή του στενού του Ορμούζ.

Η Ουάσιγκτον μιλά για «απαράδεκτες» ενέργειες

«Οι ενέργειες του Ιράν στο στενό είναι εντελώς απαράδεκτες από τη σκοπιά των ΗΠΑ και δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η δήλωση έγινε μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφου του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, με το οποίο απαγορεύτηκαν από χθες οι «νέες συναλλαγές» ιρανικών υδρογονανθράκων.

Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI σημείωνε άνοδο 2,63%, στα 72,29 δολάρια, λίγη ώρα αφού άνοιξαν οι ασιατικές αγορές.

Οι προηγούμενες επιθέσεις και η εύθραυστη αποκλιμάκωση

Η ναυσιπλοΐα είχε ξαναρχίσει στο στενό του Ορμούζ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, ωστόσο η εφαρμογή του δεν ήταν ανέφελη.

Στα τέλη Ιουνίου, δύο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δύο 24ωρα αργότερα βομβάρδισε το Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε, εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Στη συνέχεια, τα μέρη συνεννοήθηκαν και ανέστειλαν τις εχθροπραξίες.

Άλυτες διαφωνίες για το στενό του Ορμούζ

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε «τη στοχοποίηση από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν του σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου Wedyan» και του δεξαμενόπλοιου «Al Rekayyat» του Κατάρ.

Το Ριάντ έκανε λόγο για «επίθεση εναντίον της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού».

Νωρίτερα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο και απαίτησε «εξηγήσεις για την επίθεση αυτή» εναντίον του πλοίου του.

Η διπλωματία του Κατάρ ανέφερε ακόμη ότι επέδωσε στον Ιρανό διπλωμάτη νότα διαμαρτυρίας, αξιώνοντας από την Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια» και να «απέχει από το να θέσει σε κίνδυνο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, απέρριψε την «απαράδεκτη» κατηγορία του Κατάρ εναντίον της χώρας του.

Χωρίς να αποδώσει ευθύνη σε κάποια πλευρά, η UKMTO ανέφερε την Τρίτη ότι σημειώθηκαν άλλες δύο επιθέσεις.

Η μία ήταν εναντίον δεξαμενόπλοιου με άγνωστου τύπου βλήμα και η δεύτερη εναντίον δεξαμενόπλοιου με drone, χωρίς να είναι σαφές από ποιον εξαπολύθηκε.

Και στις τρεις περιπτώσεις, η βρετανική υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε περιβαλλοντική μόλυνση.

Η Τεχεράνη αποκλείει, παρά την αντίθεση της Ουάσιγκτον, την επιστροφή στο status quo ante, δηλαδή στην προπολεμική κατάσταση, όταν η διέλευση του στενού του Ορμούζ γινόταν δωρεάν.

Παράλληλα, απειλεί τα πλοία που αποπειρώνται να παρακάμψουν τη μόνη διαδρομή που επιτρέπει, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η συγκυρία με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται ενώ το Ιράν οργανώνει από το Σάββατο εξαήμερες τελετές πριν από την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές.

Χθες, η σορός του μεταφέρθηκε στο Ιράκ, όπου θα γίνουν τελετές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα, πόλεις με πολλούς από τους ιερότερους χώρους λατρείας του σιιτικού ισλάμ.

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