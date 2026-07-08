Εβίτα Βαρελά: Άγνωστοι εξαπάτησαν την μητέρα της αρπάζοντας 20.000 ευρώ και κοσμήματα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Θύμα απάτης με λεία άνω των 20.000 ευρώ έπεσε η μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά, όταν ένα ζευγάρι την προσέγγισε στον δρόμο, προσποιούμενο ότι ήταν λογιστές και πως γνώριζαν προσωπικά την οικογένεια.

Η γνωστή δικηγόρος, Εβίτα Βαρελά, μίλησε στον ΣΚΑΙ λέγοντας πως δεν θα το αφήσει να περάσει, αφού όπως είπε απευθυνόμενη στους δράστες: «θα σας βρω».

Η απάτη σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου, περίπου στις 11:30 το πρωί όταν η ηλικιωμένη μητέρα της δικηγόρου είχε ολοκληρώσει τα ψώνια της σε σούπερ μάρκετ και επέστρεφε πεζή στο σπίτι της.

Τότε, δίπλα της σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα καλοντυμένο και ευγενικό ζευγάρι.

Οι δράστες φέρονται να την προσφώνησαν με το μικρό της όνομα, λέγοντάς της: «Τι κάνετε, κυρία Ολυμπία; Με θυμάστε;». Αμέσως μετά αναφέρθηκαν και στην κόρη της, ρωτώντας: «Η Εβίτα είναι σπίτι;».

Το γεγονός ότι γνώριζαν ονόματα και οικογενειακά στοιχεία λειτούργησε καθησυχαστικά για την ηλικιωμένη, η οποία δεν υποψιάστηκε ότι είχε πέσει θύμα οργανωμένου σχεδίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι της είπε ότι η κόρη της δικαιούται επιστροφή φόρου ύψους 16.000 ευρώ, αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτείται η άμεση πληρωμή παραβόλου 1.600 ευρώ. Μάλιστα, επικαλέστηκαν πίεση χρόνου, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προλάβουν την τράπεζα πριν κλείσει.

Στη συνέχεια τη ρώτησαν αν είχε χρήματα στο σπίτι. Όταν εκείνη απάντησε θετικά, η γυναίκα προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει πεζή, καθώς η ηλικιωμένη αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο λόγω του καροτσιού με τα ψώνια. Ο άνδρας συνεργός της παρέμεινε κοντά.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, η άγνωστη γυναίκα φέρεται να κράτησε απασχολημένη τη μητέρα της δικηγόρου για περίπου 10 με 15 λεπτά.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε τα 1.600 ευρώ που πίστευε ότι απαιτούνταν για το υποτιθέμενο παράβολο. Ωστόσο, την ώρα που η προσοχή της ήταν στραμμένη αλλού, οι δράστες φέρονται να εντόπισαν και να αφαίρεσαν από το σπίτι 20.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας άλλων 20.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν οι δράστες είχαν πλέον εξαφανιστεί, η ηλικιωμένη επικοινώνησε με την Εβίτα Βαρελά και της περιέγραψε τι είχε συμβεί. Η δικηγόρος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως ότι η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα 1.600 ευρώ. Για την υπόθεση έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες.

Για το περιστατικό η Εβίτα Βαρελά μίλησε στον ΣΚΑΙ λέγοντας: «Φόραγαν πουκάμισα με μακριά μανίκια στους 40 βαθμούς, κατι θα ήθελαν να κρύψουν προφανώς, είναι επαγγελματίες, δεν είχαμε συνδέσει ακόμα τις κάμερες που είχαμε, και εκείνη μάλλον μας παρακολουθούσαν και το ήξεραν».

«Η μητέρα μου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς την πάτησε, προσοχή γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους».

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