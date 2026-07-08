Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Προκειμένου να καταφέρουν να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους της ΝΔ, τα κυβερνητικά στελέχη έχουν αποφασίσει να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι τα κυβερνητικά στελέχη το ένα μετά το άλλο επιτίθενται εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, αστήρικτες κατηγορίες και χυδαίες εκφράσεις.

Μέσα σε μία εβδομάδα ο Αλέξη Τσίπρας έχει κατηγορηθεί από στελέχη της ΝΔ ως ο άνθρωπος που υποθάλπει την τρομοκρατία και σχεδόν ευθύνεται για τον θάνατο της ατυχής γυναίκας στην Θεσσαλονίκη όπως άφησε να εννοηθεί ο Γραμματέας της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης και που έχει “πάρει λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας προκειμένου να τεκμηριώσει μάλιστα τις καταγγελίες του ανέφερε ότι «ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου τις πήγε στις 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης».

Προφανώς ο Άδωνις Γεωργιάδης είτε γιατί αδιαφόρησε για την αλήθεια είτε γιατί δεν τον εξυπηρετούσε αυτή επαναλάμβανε το θέμα με τους κώδικες και τον κ. Κοντονή ενώ αν ρωτούσε θα μάθαινε ότι αυτεπάγγελτα είχε παρέμβει ο εισαγγελέας και μετά από έρευνα που είχε γίνει η υπόθεση μπήκε το αρχείο.

Η κυβέρνηση με την στάση Κυρανάκη και Αδωνι πέρα από τη συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ δείχνει ότι την συγκεκριμένη στιγμή θέλει να απεγκλωβιστεί και από την υπόθεση Σαμάρα η οποία αντικειμενικά δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.

Έτσι έχει αποφασίσει να επιτίθεται καθημερινά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα μεταθέτοντας το ενδιαφέρον από τα εσωκομματικά της ΝΔ στον βασικό πολιτικό αντίπαλο του πρωθυπουργού, τον Αλέξη Τσίπρα.

Το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε να κράτα αποστάσεις δεν λέει τίποτα, αφού η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ακολουθήσει την λογική “του κακου και του κακού αστυνόμου”.

Δεν θέλει δηλαδή να εμφανιστεί το μέγαρο Μαξίμου ότι υιοθετεί χαρακτηρισμούς όπως “ αρχησκευωρός “ ψεύτης ., λωποδύτης καθώς στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτή την στάση θα την βρουν μπροστά τους.

Έτσι ο Παύλος Μαρινάκης , κατ’ αρχάς ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Όσα χρόνια με τιμά ο κόσμος με την ψήφο του, αποφεύγω τις προσωπικές επιθέσεις, όχι όμως την πολιτική κριτική». «Εγώ δεν θα πω ότι τα έχει πάρει. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που δεν αμφισβητούνται. Ο Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Φανταστείτε Τσιάρα και Φλωρίδη να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη λειτουργεί παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.

Παράλληλα ωστόσο επιχειρούν να αποδομήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και πολιτικά καθώς θεωρούν ότι το αφήγημα του έντιμου πρωθυπουργού περνάει στην κοινωνία με δεδομένο ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ελέγχεται για μία σειρά από σκάνδαλα. Και φυσικά φροντίζουν πάντα να τον εμπλέξουν με τα θέματα της ασφάλειας τα οποία αποτελούν το ισχυρό χαρτί της ΝΔ .

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες οδήγησαν σε αποφυλακίσεις βαρυποινιτών, μείωσαν ποινές για σοβαρά αδικήματα, όπως ο βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα επιβολής μικρότερων ποινών ακόμη και σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών, ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν μπορεί να αποδώσει κίνητρα στην τότε κυβέρνηση χωρίς αποδείξεις. «Τα κίνητρα της κατά παραγγελία νομοθέτησης, επειδή έχω τελειώσει και Νομική και έχω ασκήσει τη δικηγορία, χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω», είπε χαρακτηριστικά.

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