Tσίπρας με αυτοκριτική διάθεση: Έμαθα από τα λάθη μου, τα αναγνωρίζω, τώρα ξέρω τι θέλω και πώς θα το πετύχω, με νέα πρόσωπα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ερώτηση ενός πολίτη «αυτή τη φορά τι έχει αλλάξει» και γιατί να τον επιλέξει στην κάλπη απαντάει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας στα πλαίσια σειράς ερωτήσεων και απαντήσεων με τους πολίτες που έχει αρχίσει στα social media.

«Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά.

Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις.

Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός.

Ολόκληρος ο διάλογος

Ερώτηση πολίτη : Να τον ρωτήσω τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξανά πολιτευτεί;

Τι έμαθε από τα λάθη του; Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός.

Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει και πάλι θα τον πιστέψω.

Αυτό έχω να του πω.

Αλ. Τσίπρας : Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.

Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.

Εκεί είναι όλα, συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες.

Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις.

Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκαιο.

Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζόρικο πολύ.

Με δυο λόγια καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.

Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πως θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς».

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης από Σύνοδο ΝΑΤΟ: Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία

Μέτωπο με τον Τσίπρα για να… ξεχαστεί ο Σαμαράς – Γιατί το Μαξίμου οξύνει την επίθεση στην ΕΛΑΣ

Αποχώρησε από τους Δημοκράτες η Γιώτα Πούλου