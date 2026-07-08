Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία: Η διάγνωση των προβλημάτων όρασης είναι αποκλειστικά ιατρική πράξη

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Αποκλειστικά ιατρική πράξη αποτελεί η διάγνωση των προβλημάτων όρασης η οποία προϋποθέτει πλήρη οφθαλμολογική εξέταση.

Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία με αφορμή τον δημόσιο διάλογο για την πρωτοβάθμια φροντίδα της όρασης.

Μάλιστα η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) επισημαίνει την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού των επιστημονικών και επαγγελματικών ρόλων του οφθαλμίατρου και του οπτικού- οπτομέτρη, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του πολίτη.

Συγκεκριμένα η επιστημονική ένωση επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, ότι η προστασία της όρασης αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα, όταν περιλαμβάνει διάγνωση, δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια απλή μέτρηση οπτικής οξύτητας ή διαθλαστικής ανωμαλίας.

Αντίθετα, συνιστά σύνθετη ιατρική διαδικασία, που απαιτεί κλινική αξιολόγηση, λήψη ιστορικού, εξέταση των δομών του οφθαλμού και, όπου χρειάζεται, παρακλινικές εξετάσεις.

Η ΕΟΕ επισημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή βελτίωση στην όραση μπορεί να δημιουργήσει ψευδή αίσθηση ασφάλειας, οδηγώντας σε παράβλεψη σοβαρών παθήσεων.

Η καλή οπτική οξύτητα δεν αποκλείει την ύπαρξη γλαυκώματος, ωχροπάθειας, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή άλλων προοδευτικών νόσων.

Η οφθαλμολογική εξέταση σε παιδιά και ενήλικες

Στα παιδιά, η έγκαιρη διάγνωση διαθλαστικών ανωμαλιών είναι κρίσιμη για την πρόληψη της αμβλυωπίας, μιας δυνητικά μη αναστρέψιμης κατάστασης.

Η πλήρης οφθαλμολογική εξέταση είναι απαραίτητη για την ανίχνευση συγγενών ή επίκτητων παθήσεων που μπορεί να επηρεάσουν μόνιμα την όραση.

Στους ενήλικες, η απλή διόρθωση της όρασης δεν επαρκεί. Πολλές σοβαρές παθήσεις εξελίσσονται σιωπηλά, χωρίς εμφανή συμπτώματα, και απαιτούν εξειδικευμένο έλεγχο.

Ο οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί επίσης να αποκαλύψει συστηματικά νοσήματα με πρώτη εκδήλωση στα μάτια.

Ο διαχωρισμός του ρόλου των Οπτικών – Οπτομετρών

Η ΕΟΕ αναγνωρίζει και σέβεται τον ρόλο των Οπτικών – Οπτομετρών στη σωστή επιλογή, εφαρμογή και διάθεση γυαλιών οράσεως, γυαλιών ηλίου, φακών επαφής και οπτικών βοηθημάτων.

Πρόκειται για νόμιμη και απαραίτητη δραστηριότητα, που αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα φροντίδας της όρασης.

Ωστόσο, η ΕΟΕ τονίζει ότι πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην τεχνική και εμπορική πράξη της διάθεσης οπτικών μέσων, και στην ιατρική πράξη της κλινικής αξιολόγησης και διάγνωσης.

Η θέση αυτή, όπως διευκρινίζει η Εταιρεία, δεν αποτελεί διεκδίκηση αρμοδιοτήτων, αλλά αφορά αποκλειστικά την ασφαλή φροντίδα των ασθενών.

Η ΕΟΕ δηλώνει ότι επιδιώκει να συμβάλει εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο για την παροχή ασφαλών υπηρεσιών όρασης, με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού προς όλους τους επαγγελματίες του χώρου.

Ως επίσημος επιστημονικός φορέας της οφθαλμολογικής κοινότητας, παραμένει προσηλωμένη στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου, τεκμηριωμένης οφθαλμικής φροντίδας.

Η Εταιρεία καλεί το Υπουργείο Υγείας σε θεσμικό διάλογο για την τήρηση των διακριτών ρόλων, με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Χρήστος Πίτσας: «Η όραση είναι δημόσιο αγαθό υγείας και ο ασθενής δικαιούται πρώτα διάγνωση και μετά διόρθωση. Σεβόμαστε πλήρως τον ρόλο των Οπτικών – Οπτομετρών· ακριβώς γι’ αυτό επιμένουμε στη σαφή διάκριση ανάμεσα στην τεχνική πράξη και στην ιατρική διάγνωση. Δεν ζητούμε προνόμια — ζητούμε ασφάλεια για τον πολίτη.»

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