Συνάντηση Νετανιάχου – Χέγκσεθ με «μενού» την πώληση F-35 στην Τουρκία

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Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να συζητήσει σήμερα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters.
Η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς.
Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα του Ιράν.
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, θέση που, όπως είπε, έχει ήδη καταστήσει σαφή στον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα έπληττε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για «επιθετικές φιλοδοξίες» της Τουρκίας.
Η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ασκήσει έντονη κριτική στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.
Παράλληλα, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την αμερικανοϊρανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την αγορά, το 2019, του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-400.
Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, κίνηση που αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις τόσο στο Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ.
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας είχαν επιδεινωθεί σοβαρά μετά την αγορά των S-400, καθώς η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις σε μεγάλη τουρκική αμυντική εταιρεία και απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.
Αν και οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί αισθητά μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, οι πωλήσεις των μαχητικών αεροσκαφών παραμένουν μπλοκαρισμένες βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.
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