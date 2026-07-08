Συνάντηση Νετανιάχου – Χέγκσεθ με «μενού» την πώληση F-35 στην Τουρκία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να συζητήσει σήμερα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο Reuters.

Στο τραπέζι τα F-35 και το Ιράν

Η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα του Ιράν.

Η αντίθεση Νετανιάχου

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, θέση που, όπως είπε, έχει ήδη καταστήσει σαφή στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα έπληττε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για «επιθετικές φιλοδοξίες» της Τουρκίας.

Οι εντάσεις με την Άγκυρα

Η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, έχει ασκήσει έντονη κριτική στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία.

Παράλληλα, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει την αμερικανοϊρανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν.

Οι κυρώσεις και το μπλόκο στο πρόγραμμα F-35

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την αγορά, το 2019, του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος S-400.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, κίνηση που αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις τόσο στο Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας είχαν επιδεινωθεί σοβαρά μετά την αγορά των S-400, καθώς η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις σε μεγάλη τουρκική αμυντική εταιρεία και απέκλεισε την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Αν και οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί αισθητά μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, οι πωλήσεις των μαχητικών αεροσκαφών παραμένουν μπλοκαρισμένες βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.

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