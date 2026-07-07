Τραμπ σε Ερντογάν: «Η Τουρκία πιο πιστή χώρα στις ΗΠΑ – Εξετάζουμε την πώληση F-35, θα άρουμε τις κυρώσεις στους φίλους μας»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε τον Τραμπ να νιώθει πολύ ευπρόσδεκτος στην Τουρκία, με τιμητικές φρουρές, στρατιωτικές μπάντες και ένα χαλί στο χρώμα της διάσημης Τυρκουάζ Ακτής της Τουρκίας.

Τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο Προεδρικό Μέγαρο Μπεστέπε, ο Τραμπ έγινε δεκτός με τα σύμβολα των υψηλών διπλωματικών τιμών, όπως σάλπιγγες που ηχούσαν και κανόνια που έριχναν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο μόνος λόγος που συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας είναι λόγω της στενής του σχέσης με τον Ερντογάν, και ο Τούρκος ηγέτης φαίνεται πρόθυμος να δείξει την εκτίμησή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Είπε ότι ο Τραμπ προσθέτει «δύναμη» στη σύνοδο κορυφής. Παρόμοιες τιμές δεν έχουν ακόμη αποδοθεί σε άλλους ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη.

Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να σηματοδοτήσει την πρόθεσή του να πουλήσει στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, επαίνεσε τον Ερντογάν.

Trump to Erdogan: "We are great friends. Just landing at the airport, to see such a beautiful airport, and to have a building named after me. I was very happy about that." pic.twitter.com/GIDmJmltFF July 7, 2026

«Είμαστε σπουδαίοι φίλοι», είπε ο Τραμπ, εξυμνώντας την ομορφιά του αεροδρομίου, των δρόμων και ενός κτιρίου που ισχυρίστηκε ότι πήρε το όνομά του από αυτόν.

Είπε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που αξίζει να «υπολογίζεται» και «το ωραίο είναι ότι λόγω της σχέσης που έχουμε, όλα πήγαν πολύ καλά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι αυτός και ο Ερντογάν θα συζητήσουν εμπορικά και στρατιωτικά ζητήματα.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον Τούρκο ομόλογό του, λέγοντας ότι είναι ένας ηγέτης «σεβαστός σε όλο τον κόσμο».

Η Τουρκία έχει γίνει στρατιωτικά «πολύ ισχυρή υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν ελπίζει σε «ευνοϊκή» απόφαση για τα F-35

Ο Τούρκος πρόεδρος ερωτήθηκε για την πιθανή πώληση F-35.

Όπως είπε: «Αυτό δεν είναι ένα νέο ζήτημα, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με τις ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Μας έχουν υποσχεθεί πέντε μαχητικά αεροσκάφη. Είπε επίσης ότι ελπίζει ότι από τη σύνοδο κορυφής θα προκύψει μια ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35».

Αίρει τις κυρώσεις στην Τουρκία ο Τραμπ

«Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει; Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν, μαζί με τον πρόεδρο. Κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη, δεν είναι εύκολη δουλειά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων CAATSA που δεν επιτρέπουν και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προαναγγείλει ότι ο Τραμπ αναμένεται να δώσει αυτή την εβδομάδα σήμα ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει τα F-35 στην Τουρκία, αναιρώντας μια απαγόρευση που είχε θέσει σε εφαρμογή κατά την πρώτη του θητεία, η οποία έκτοτε έχει επικυρωθεί σε νόμο.

Πώς ακριβώς σχεδιάζει ο Τραμπ να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου στις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών παραμένει ασαφές.

Trump: "I can tell you we're gonna be taking the sanctions off. Okay? I don't want him to waste his time answering that question because we're working very closely with Marco Rubio — a very famous man … we're gonna be taking the sanctions off. It's time to do that. We don't… pic.twitter.com/SdoF5Q2YkL — Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2026

Ο Τραμπ επικρίνει το ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Τραμπ εξέφρασε για άλλη μια φορά κριτική στη συμμαχία του ΝΑΤΟ λόγω της «αποτυχίας» να βοηθήσει την Ουάσινγκτον στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

«Δεν μας φέρθηκαν καλά επειδή κάναμε κάτι στο Ιράν», είπε ο Τραμπ. «Πριν καν ρωτήσουμε, είπαν ότι δεν θα ήταν εκεί».

«Γιατί ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια όταν δεν είναι εκεί για εμάς;», συνέχισε ο Τραμπ. «Πάντα ήμασταν εκεί για αυτούς».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Τουρκία γνωρίζει το Ιράν «πολύ καλά», σημειώνοντας ότι έχει διαδραματίσει «πολύ καθοριστικό ρόλο» στην αντιμετώπιση της κατάστασης στην περιοχή.

«Θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στη μάχη – ακούω κάποιους να λένε για τη σχέση τους με το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Είναι ένα πολύ ισχυρό στρατιωτικά έθνος, δεν το έκαναν αυτό. Ίσως δεν το έκαναν εξαιτίας μου. Αλλά θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στη μάχη από την άλλη πλευρά».

Ο Ερντογάν λέει ότι η Τουρκία εργάζεται για να φέρει τις δύο πλευρές σε κοινή βάση

Ερωτηθείς για τις σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει τις δύο πλευρές σε κοινή βάση και λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης.

«Όλοι οι φίλοι μας εργάζονται μαζί για την επίτευξη αυτού του σκοπού», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε μεταφρασμένη ομιλία του.

Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για την κατάσταση στη Γάζα.

«Θα εργαστούμε για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή», δήλωσε ο Ερντογάν προσθέτοντας ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ «δίνει προσοχή σε όλα αυτά τα ζητήματα» και εξέφρασε την ελπίδα για ένα «καλό αποτέλεσμα».

🇺🇸🇹🇷

Lors de l'accueil de Trump par Erdogan au palais présidentiel d'Ankara, on peut voir un mélange entre le passé et le présent:



– À gauche: des soldats en tenue de janissaires, faisant référence à la garde prétorienne ottomane, à l'ancienne armée d'élite de l'Empire ottoman,… pic.twitter.com/6RTDJMDtmz — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 7, 2026

Τραμπ: «Θα δούμε» για την πιθανή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε την Τρίτη να απαντήσει εάν σχεδιάζει να ανακοινώσει περαιτέρω μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «θα δούμε», κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Λοιπόν, θα δούμε», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν είναι πιθανό να ανακοινώσει περαιτέρω μειώσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Τραμπ: Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία

Η στρατιωτική υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσει στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα.

Ερωτηθείς για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα διευθετηθεί «σύντομα», λέγοντας ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

JUST IN – President Trump says Putin and Zelensky both want war 'settled' pic.twitter.com/Sf6y2G79D9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 7, 2026

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι η Γροιλανδία «πρέπει να ελέγχεται από τις ΗΠΑ»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ να ελέγχουν τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή είναι στρατηγικά ζωτικής σημασίας για την αμερικανική ασφάλεια.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «αυτό θα έβλαπτε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ».

Κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Δανία δεν έχει επενδύσει επαρκώς στη Γροιλανδία και προειδοποίησε ότι η τοποθεσία του νησιού το καθιστά ολοένα και πιο σημαντικό καθώς η Κίνα και η Ρωσία επεκτείνουν την παρουσία τους στην Αρκτική.

«Η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία, η Δανία δεν ξοδεύει χρήματα για να βοηθήσει πραγματικά τη Γροιλανδία, αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και περιβάλλεται από κινεζικά και ρωσικά πλοία, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», συνέχισε ο πρόεδρος.

Η Γροιλανδία «θα πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από τη Δανία», κατέληξε.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί προηγουμένως να αποκλείσει στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά σε μεγάλο βαθμό μετατοπίστηκε στην υποστήριξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας-πλαισίου κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός νωρίτερα φέτος. Παρόλα αυτά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης συνέχισαν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών μέτρων, καθώς υποστηρίζουν ότι η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μεγαλοπρεπής υποδοχή

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το απόγευμα της Τρίτης στην Άγκυρα, για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου τον υποδέχτηκε ο Ερντογάν και η σύζυγός του, Εμινέ.

#ПРЯМОЙ_ЭФИР: Президент США Дональд Трамп прибыл в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств стран-членов НАТОhttps://t.co/cJXkRbk76k — Anadolu Русский (@aa_russian) July 7, 2026

🚨 JUST IN: President Trump has just STEPPED OFF Air Force One in Turkey, greeted by a MASSIVE welcome party



47 was immediately welcomed by President Erdogan off the steps 🇺🇸🇹🇷



Trump is in his element! pic.twitter.com/TGjiKijo4C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 7, 2026

Μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε στα τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν λέγοντας «Merhaba asker» (γειά σου στρατιώτη).

Trump in Turkish:



Merhaba asker! pic.twitter.com/mPHHsCRoPT — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα… θερμή με τους δύο ηγέτες να… κρατιούνται περπατώντας στο χαλί, δημιουργώντας την απορία αν κυριολεκτικά… στήριζαν ο ένας τον άλλον.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία πριν αναχωρήσουν για το Προεδρικό Παλάτι.

Στην ατζέντα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan και η προμήθεια κινητήρων, αλλά και η προσπάθεια της Άγκυρας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, ζήτημα που εξακολουθεί να συνδέεται με την αγορά των ρωσικών S-400.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επεκταθούν και στις εξελίξεις στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ενεργειακή συνεργασία, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις από συμμάχους των ΗΠΑ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε κατά της προμήθειας F-35 ή κινητήρων για το τουρκικό πρόγραμμα Kaan, καταδεικνύουν ότι το θέμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς συνδέεται με την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή.

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