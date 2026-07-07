Αυτές είναι οι 10 πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο για το 2026 – Η θέση της Αθήνας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Κοπεγχάγη είναι η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για φέτος, διατηρώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη της Economist Intelligence Unit (EIU), της αδελφής εταιρείας του The Economist.
Η Βιέννη (Αυστρία) και η Μελβούρνη (Αυστραλία) ακολουθούν σε πολύ μικρή απόσταση. Το Βανκούβερ (Καναδάς – 9η θέση) είναι η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, ενώ το Τόκιο (Ιαπωνία – 10η θέση) είναι η μόνη μεγαλούπολη που κατάφερε να συμπεριληφθεί. (Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η εγκληματικότητα τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τις μεγαλύτερες πόλεις στον συγκεκριμένο δείκτη).
Όσον αφορά στην Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας μας καταλαμβάνει την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης.
Οι πόλεις του Κόλπου έχουν γίνει πρόσφατα πολύ λιγότερο ελκυστικές για τους ξένους εργαζομένους (expats). Στην πραγματικότητα, καμία άλλη περιοχή του κόσμου δεν υπέστη τόσο μεγάλη επιδείνωση στη βιωσιμότητά της φέτος.
Η Δαμασκός, η πολύπαθη από τον πόλεμο πρωτεύουσα της Συρίας, παραμένει στην τελευταία θέση, την οποία κατέχει από το 2013. Η Τεχεράνη, άλλη μία πρωτεύουσα που έχει πληγεί από τον πόλεμο, υποχώρησε κατά δύο θέσεις και βρέθηκε στη δεκάδα των λιγότερο βιώσιμων πόλεων. Όλες οι μεγαλύτερες πτώσεις στη φετινή κατάταξη καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή. Έπειτα από σειρά επιθέσεων με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), η Μουσκάτ έχασε 14 θέσεις και υποχώρησε στην 123η θέση – τη μεγαλύτερη πτώση από όλες. Η Ντόχα, δημοφιλής προορισμός για ξένους εργαζομένους, έπεσε επτά θέσεις και βρέθηκε στην 108η. Το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι υποχώρησαν από τέσσερις θέσεις, καταλαμβάνοντας την 79η και την 76η θέση αντίστοιχα.
Η Κίνα ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Έπειτα από χρόνια δημόσιων επενδύσεων, όλες οι κινεζικές πόλεις που περιλαμβάνονται στον δείκτη βελτίωσαν τη βαθμολογία τους στην υγειονομική περίθαλψη. Στις σημαντικότερες εξελίξεις περιλαμβάνονται η διεύρυνση της υγειονομικής κάλυψης και η πρόοδος προς τον κυβερνητικό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο κάθε κάτοικος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε απόσταση έως 15 λεπτών με τα πόδια από την κατοικία του.
Τα κινεζικά εμπορικά κέντρα ανταγωνίζονται πλέον ακόμη και εκείνα του Ντουμπάι. Ωστόσο, η θέση της χώρας στην κατάταξη περιορίζεται από την εκτεταμένη κουλτούρα κρατικής παρακολούθησης και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επιπλέον, η Κίνα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον δείκτη δημοκρατίας της EIU. Ως εκ τούτου, δύσκολα θα προσελκύσει σύντομα ένα μεγάλο κύμα Δυτικών που επιδιώκουν να αποφύγουν την υψηλή φορολογία.
Οι πρώτες 10 πόλεις της λίστας:
Οι τελευταίες 10 πόλεις της λίστας:
Η κατάταξη έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να υπολογίζουν τα επιδόματα δυσμενών συνθηκών για εργαζομένους που αποσπώνται στο εξωτερικό. Αξιολογεί 173 πόλεις με βάση πέντε κατηγορίες: υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμό και περιβάλλον, εκπαίδευση, υποδομές και σταθερότητα.
Διαβάστε επίσης:
Τραμπ σε Ερντογάν: «Η Τουρκία πιο πιστή χώρα στις ΗΠΑ – Εξετάζουμε την πώληση F-35, θα άρουμε τις κυρώσεις στους φίλους μας»
Ουκρανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών ομολόγησε ότι σκότωσε την ύποπτη για την βομβιστική επίθεση στο Μονακό
Μαρίν Λε Πεν: Ένοχη για όλες τις κατηγορίες – Θα εκτίσει ένα έτος με βραχιολάκι, αβέβαιη η υποψηφιότητά της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.