Αυτές είναι οι 10 πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο για το 2026 – Η θέση της Αθήνας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η Κοπεγχάγη είναι η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για φέτος, διατηρώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη της Economist Intelligence Unit (EIU), της αδελφής εταιρείας του The Economist.

Η Βιέννη (Αυστρία) και η Μελβούρνη (Αυστραλία) ακολουθούν σε πολύ μικρή απόσταση. Το Βανκούβερ (Καναδάς – 9η θέση) είναι η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, ενώ το Τόκιο (Ιαπωνία – 10η θέση) είναι η μόνη μεγαλούπολη που κατάφερε να συμπεριληφθεί. (Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η εγκληματικότητα τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τις μεγαλύτερες πόλεις στον συγκεκριμένο δείκτη).

Όσον αφορά στην Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας μας καταλαμβάνει την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι πόλεις του Κόλπου έχουν γίνει πρόσφατα πολύ λιγότερο ελκυστικές για τους ξένους εργαζομένους (expats). Στην πραγματικότητα, καμία άλλη περιοχή του κόσμου δεν υπέστη τόσο μεγάλη επιδείνωση στη βιωσιμότητά της φέτος.

Η Δαμασκός, η πολύπαθη από τον πόλεμο πρωτεύουσα της Συρίας, παραμένει στην τελευταία θέση, την οποία κατέχει από το 2013. Η Τεχεράνη, άλλη μία πρωτεύουσα που έχει πληγεί από τον πόλεμο, υποχώρησε κατά δύο θέσεις και βρέθηκε στη δεκάδα των λιγότερο βιώσιμων πόλεων. Όλες οι μεγαλύτερες πτώσεις στη φετινή κατάταξη καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή. Έπειτα από σειρά επιθέσεων με ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), η Μουσκάτ έχασε 14 θέσεις και υποχώρησε στην 123η θέση – τη μεγαλύτερη πτώση από όλες. Η Ντόχα, δημοφιλής προορισμός για ξένους εργαζομένους, έπεσε επτά θέσεις και βρέθηκε στην 108η. Το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι υποχώρησαν από τέσσερις θέσεις, καταλαμβάνοντας την 79η και την 76η θέση αντίστοιχα.

Η Κίνα ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Έπειτα από χρόνια δημόσιων επενδύσεων, όλες οι κινεζικές πόλεις που περιλαμβάνονται στον δείκτη βελτίωσαν τη βαθμολογία τους στην υγειονομική περίθαλψη. Στις σημαντικότερες εξελίξεις περιλαμβάνονται η διεύρυνση της υγειονομικής κάλυψης και η πρόοδος προς τον κυβερνητικό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο κάθε κάτοικος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε απόσταση έως 15 λεπτών με τα πόδια από την κατοικία του.

Τα κινεζικά εμπορικά κέντρα ανταγωνίζονται πλέον ακόμη και εκείνα του Ντουμπάι. Ωστόσο, η θέση της χώρας στην κατάταξη περιορίζεται από την εκτεταμένη κουλτούρα κρατικής παρακολούθησης και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επιπλέον, η Κίνα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον δείκτη δημοκρατίας της EIU. Ως εκ τούτου, δύσκολα θα προσελκύσει σύντομα ένα μεγάλο κύμα Δυτικών που επιδιώκουν να αποφύγουν την υψηλή φορολογία.

Οι πρώτες 10 πόλεις της λίστας:

Κοπεγχάγη, Δανία Βιέννη, Αυστρία Μελβούρνη, Αυστραλία Σίδνεϊ, Αυστραλία Ζυρίχη, Ελβετία Γενεύη, Ελβετία Οσάκα, Ιαπωνία Αδελαΐδα, Αυστραλία Βανκούβερ, Καναδάς Τόκιο, Ιαπωνία

Οι τελευταίες 10 πόλεις της λίστας:

Τεχεράνη, Ιράν Χαράρε, Ζιμπάμπουε Κίεβο, Ουκρανία Πορτ Μόρεσμπι, Παπούα Νέα Γουινέα Λάγκος, Νιγηρία Αλγέρι, Αλγερία Καράτσι, Πακιστάν Ντάκα, Μπανγκλαντές Τρίπολη, Λιβύη Δαμασκός, Συρία

Η κατάταξη έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να υπολογίζουν τα επιδόματα δυσμενών συνθηκών για εργαζομένους που αποσπώνται στο εξωτερικό. Αξιολογεί 173 πόλεις με βάση πέντε κατηγορίες: υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμό και περιβάλλον, εκπαίδευση, υποδομές και σταθερότητα.

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